FC Bayern gegen Borussia Dortmund: Kim agiert wild, Pavlovic nicht mit der nötigen Präsenz

Der FC Bayern kommt im Klassiker gegen Borusssia Dortmund nich über ein 2:2 hinaus. Die Noten für die Münchner.

Der FC Bayern kassierte im Klassiker gegen Borussia Dortmund noch kurz vor Schluss den Ausgleich.

Der FC Bayern hat den Sieg im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund verpasst. Die Münchner kamen nicht über ein 2:2 hinaus. Ärgerlich: Drei Stars mussten verletzt raus.

Die Einzelkritik für den FC Bayern:

JONAS URBIG NOTE 3: Weil sich Manuel Neuer weiter mit einer Fußverletzung herumplagt, stand erneut der Youngster zwischen den Pfosten. Agierte konzentriert, wehrte Bellinghams harten Schuss ab (22.). Vor dem vermeintlichen 0:1 von Chukwuemeka am Kopf getroffen, konnte weiterspielen. Der Treffer zählte wegen Abseits nicht (34.). Bei Guirassys 1:1 ins kurze Eck kam er nicht ran (60.). Auch bei Fabio Silvas 2:2 ohne Chance (89.).

KONRAD LAIMER NOTE 2: Die österreichische Allzweckwaffe wurde vor dem Klassiker von Lothar Matthäus geadelt. "Ich liebe Konrad Laimer!", sagte der deutsche Rekordnationalspieler. Und die Bayern lieben Laimer genauso. Weil er Pässe spielt wie den in den Lauf von Saibari, der allein aufs Tor zustürmte (24.). Oder weil er Tore schießt wie zum 1:0. Sprintete nach vorne und traf nach Olises Pass zur Führung. Hatte die Chance aufs 2:0, diesmal parierte Kobel (47.).

DAYOT UPAMECANO NOTE 3: Als Nummer eins in der Innenverteidigung gesetzt, sollte im Topspiel mit seinen Führungsqualitäten vorangehen. Weitgehend souverän, nur einmal mit einem fatalen Pass im Sechzehner zu Chukwuemeka (34.). Hatte Glück, dass auf Abseits entschieden wurde und der Treffer nicht zählte. Vorne umso stärker: Köpfte zum 2:1 ein (66.). Der Matchwinner.

Kim agiert wild, Pavlovic nicht mit der nötigen Präsenz

MINJAE KIM NOTE 5: Laut Bayern-Trainer Aaron Danks derzeit frischer als Jonathan Tah und daher in der Startformation. Das zahlte sich nicht wirklich aus. Mit einer wilden Szene, als er unnötig im eigenen Strafraum auf Upamecano passte und den Franzosen in Not brachte (34.). Letztlich ohne Folgen. Vor dem 1:1 nicht nah genug an Guirassy dran.

ALPHONSO DAVIES NOTE 3: Zuletzt als Linksaußen eingesetzt nach der Verletzung von Luis Díaz, diesmal als linker Verteidiger gefragt. Interpretierte die Rolle sehr offensiv, rückte später eine Position vor. Ordentliche Leistung, mit viel Tempo.

JOSHUA KIMMICH NOTE 3: Das wohl schwierigste Spiel seiner Karriere nach dem Tod seines Vaters. Kimmich führte Bayern als Kapitän aufs Feld. Oft am Ball, versuchte es mit langen Pässen. Insgesamt solide. Verpasste mit seinem abgefälschten Schuss knapp das 2:1 (62.). Leitete Upamecanos Treffer ein.

ALEKSANDAR PAVLOVIC NOTE 5: Neben Kimmich für die defensive Stabilität im Zentrum zuständig. Konnte die gelbe Welle nur selten stoppen. Nicht so präsent wie gewohnt. Vor dem 2:2 spitzelte er den Ball unglücklich zu Torschütze Silva.

MICHAEL OLISE NOTE 3: War gleich nah dran an einem Treffer: Knallte den Ball an den Pfosten (10.). Dann mit dem Assist zu Laimers 1:0. Jetzt schon mit zehn Torbeteiligungen in dieser Bundesliga-Saison. Schoss nach Davies-Flanke deutlich am Tor vorbei (50.). Vor dem 1:1 ging er nicht richtig zum Ball. Am Ende angeschlagen raus.

Kane kann Rückenwind nicht nutzen, Saibari muss früh raus

ISMAEL SAIBARI NOTE 4: Der Marokkaner erhielt auf der Zehnerposition den Vorzug vor Lennart Karl. Hatte eine Riesenchance, legte sich frei vor Keeper Kobel den Ball zu weit vor (24.). Das hätte das 1:0 sein müssen. Verletzte sich beim Nachschuss-Versuch und musste kurz darauf ausgewechselt werden. Sah heftig aus, Saibari konnte mit dem rechten Fuß nicht mehr auftreten. Kobel war auf sein Bein gestürzt.

SERGE GNABRY NOTE 4: Begann auf der linken Außenbahn, sollte seine Torgefahr einbringen. Das gelang in der ersten halben Stunde nicht. Unauffällig, dann setzte er sich plötzlich auf den Boden. Musste raus – offenbar wegen einer muskulären Verletzung (31.).

HARRY KANE NOTE 3: Im Pokal gegen Magdeburg geschont, deshalb ausgeruht. Und als Ballon-d'Or-Sieger natürlich extra motiviert. Vor dem Anpfiff noch mal geehrt und gefeiert, bedankte sich bei den Fans. Und dann ärgerte er sich: Scheiterte per Handelfmeter am Lattenkreuz (56.), vergab die Vorentscheidung. Machte es aber wieder gut: Perfekte Kopfvorlage zu Upamecanos 2:1. Traf noch den Pfosten (75.).

NATHANIEL BROWN NOTE 5: Kam für den verletzten Saibari in die Partie (29.). Kaum zu sehen in der Offensive, ohne Impulse und Durchschlagskraft.

JOSIP STANISIC NOTE 3: Löste Gnabry ab, der nicht weiterspielen konnte (31.). Sicherte die linke Abwehrseite ab.

LENNART KARL OHNE NOTE: Für Olise eingewechselt (84.), traf in der Nachspielzeit die Latte (90.+5).