FC Bayern: Gastspiel bei Hertha BSC vorverlegt

Das Auswärtsspiel des FC Bayern bei Hertha BSC am Freitagabend ist auf 20 Uhr vorverlegt worden. Grund ist die anschließende Abreise der Münchner zur Klub-WM in Katar.

München/Berlin - Der Anpfiff der Partie zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern am kommenden Freitag (DAZN und im AZ-Liveticker) ist von 20.30 Uhr auf 20 Uhr vorverlegt worden. Dies teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch mit.

"Hintergrund ist die Teilnahme des FC Bayern an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft, bei der die Münchner in der kommenden Woche am Montag und am Donnerstag im Einsatz sein werden", erklärt die DFL.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

FC Bayern fliegt von Berlin nach Katar

Um das Hygienekonzept der FIFA bestmöglich umsetzen zu könnten, verzichtet der Tross der Bayern am Freitag auf eine Rückreise nach München und fliegt stattdessen direkt von Berlin nach Katar. "Die Vorverlegung der Begegnung dient insofern dazu, den entsprechenden Abflug am Abend des Spiels aus organisatorischer Sicht zu ermöglichen", heißt es in der Mitteilung.