FC Bayern gastiert im Sommer beim SV Wehen

Das DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und SV Wehen Wiesbaden im vergangenen August war ein Krimi. Jetzt kommen Harry Kane und Co. zurück zum Drittligisten.

Der FC Bayern bestreitet im Sommer ein Freundschaftsspiel beim SV Wehen Wiesbaden. Der Rekordmeister tritt am 25. Juli (15.30 Uhr) beim Drittligisten in der Brita Arena in Wiesbaden an, wie beide Klubs mitteilten. Anlass ist das 100-jährige Vereinsjubiläum der Hessen.

"Etwas ganz Besonderes"

"Seit unserem Pokalspiel standen wir in engem und sehr vertrauensvollem Austausch. Umso mehr freut es uns, dass wir dieses Spiel gemeinsam realisieren konnten", sagte Tobias Keller, Sprecher der Geschäftsführung beim SVWW.

Im vergangenen August hatte der Außenseiter die Erstrunden-Patrie gegen die Bayern mit 2:3 verloren. Harry Kane hatte erst in der Nachspielzeit den Sieg der Münchner perfekt gemacht.

Wiesbaden-Boss freut sich auf Duell gegen den FC Bayern

"Eine Saisoneröffnung gegen eine der besten Mannschaften der Welt zu bestreiten ist etwas ganz Besonderes", sagte Wiesbadens Geschäftsführer Sport Uwe Stöver.