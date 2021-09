FC Bayern: Fein, Green, Tillmann - Fürths Mini-Bayern-Filiale

In Fürth trifft der FC Bayern auf gleich drei seiner Ex-Jugendspieler: Fein, Green und Tilmann.

München - Ob der Gegner FC Barcelona oder wie am Freitagabend (20.30 Uhr, im AZ-Liveticker) Greuther Fürth heißt, das macht für Julian Nagelsmann keinen Unterschied - zumindest was den Aufwand seiner Spielvorbereitung betrifft. "Er ist sehr akribisch, wir bekommen sehr viele Informationen mit von jedem einzelnen Gegner", sagte Torhüter Manuel Neuer vor der Dienstreise des FC Bayern ins Frankenland über seinen Coach, "auch bei vermeintlich schwächeren Namen, wie jetzt Bochum oder Fürth machen wir trotzdem auch von der Länge her die gleichen Analysen, wie das vor einem Champions-League-Spiel gegen Barcelona."

Bei der Vorbereitung auf das Duell in Fürth dürften viele neue Informationen dabei sein für die Bayern-Stars. In der Liga bereits bekannte Profis wie der Ex-Gladbacher Branimir Hrgota bilden im Kader des Aufsteigers schließlich die absolute Ausnahme. Zumindest drei Spieler sind aber auch bei Bayern bestens bekannt: Die drei Ex-Münchner Adrian Fein, Julian Green und Timothy Tillmann. Die AZ erklärt die fränkische Mini-Bayern-Filiale:

Gleich drei Ex-Jugendspieler der Bayern suchen ihr Glück beim Kleeblatt-Klub, darunter Adrian Fein. © imago/Zink

Adrian Fein: Der 22-Jährige ist Bayerns Ausleihweltmeister. Nachdem er sich in der U16 vom benachbarten TSV 1860 den Bayern anschloss, ist Fürth nach Jahn Regensburg, dem Hamburger SV und der PSV Eindhoven bereits der vierte Klub, an den ihn die Münchner verliehen haben. Bislang kommt er dort aber kaum zum Zug. In der Bundesliga kam er zu lediglich zwei Kurzeinsätzen über zwei und zwanzig Minuten. Beim Pokal-Aus in Babelsberg wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Auch Julian Green (rechts im Bild) wechselt nach Fürth. © firo Sportphoto

Julian Green: Auch Green durchlief sämtliche Jugendteams bei Bayern und auch der 26-Jährige hat nun bereits drei Leihklubs hinter sich. Nach den Stationen beim Hamburger SV und dem VfB Stuttgart scheint er beim Kleeblatt-Klub, der ihn anschließend nun fest verpflichtete, sein Glück gefunden zu haben. Am Aufstieg war er mit neun Toren und zwei Vorlagen beteiligt und gehört auch in der Bundesliga weiter zur Stammelf.

Der dritte im Bunde: Timothy Tillmann. © imago/HJS

Timothy Tillmann: Der 22-Jährige spielte vor dem Wechsel ins Programm der Bayern in der U17 bereits in Fürth. Nach seiner einjährigen Leihe zum Club, wo der gebürtige Nürnberger regelmäßig als Einwechselspieler eingesetzt wurde, wechselte er nun fix zum Lokalrivalen. Beim Pokal-Aus in Babelsberg stand er in der Startelf. In der Liga kam er anschließend bislang aber noch gar nicht zum Einsatz.