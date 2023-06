"Hässlichstes Trikot, das ich je gesehen habe": FC-Bayern-Fans gespalten über neues Dress

Am Montag kamen die ersten Bilder zum neuen Wiesn-Trikot des FC Bayern heraus. Die Meinung der Fans geht teilweise stark auseinander. In den letzten beiden Saisons brachte der neue Dress jedoch Glück.

München – Erst grün, dann rot und nun beige mit Blumenmuster. So lautet die Farbreihenfolge des "Wiesn-Trikots" des FC Bayern in den letzten Jahren. Am Montag wurden erste Bilder des Trikots auf Twitter enthüllt.

"Werden von Jahr zu Jahr schlechter" – Fans gespalten über neues Trikot

"Mr.jersey", ein vietnamesischer Account, der bereits in der jüngeren Vergangenheit Trikots veröffentlichte, posierte erstmals im neuen Bayern-Dress mit Blumenmuster und traditionellem "FCBM"-Logo, das am letzten Oktoberfestwochenende getragen werden soll. Gegen wen es geht, ist jedoch noch offen.

Die Reaktionen auf das Trikot fallen gemischt aus. Ein Fan schreibt auf Englisch vom "hässlichsten Trikot, das ich jemals gesehen habe". Ein anderer vermutete, mit seiner Meinung, das Trikot nicht zu mögen, allein zu sein. Sogar der nominelle Rivale schaltete sich ein, in Form eines Fans vom TSV 1860 und Borussia Dortmund: "Die werden von Jahr zu Jahr schlechter, Hoffentlich versagen die Sechziger nicht."

"Perlen" des FC Bayern zuletzt mit guter Bilanz

Allerdings gab es auch viele positive Kommentare, die schrieben, sich das Trikot sofort holen zu wollen, es sehe "absolut krank" aus. "Bayern Argentina", ein Kanal mit knapp über 18.000 Followern schrieb davon, was für "Perlen" Ausrüster Adidas seit Jahren produziere. "Eines schöner als das andere."

Die Bilanz des FC Bayern während des Oktoberfests ist genauso durchwachsen wie die Meinungen zum neuen Trikot. Hatte der Rekordmeister Anfang bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts noch regelmäßig eine Hochphase, gab es ab 2017 auch immer wieder Patzer. In den letzten beiden Wiesn-Trikots lief es jedoch einwandfrei: Der VfL Bochum (7:0) und Bayer Leverkusen (4:0) wurden standesgemäß besiegt.