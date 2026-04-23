Der FC Bayern hat laut einem Medienbericht einen neuen Trainer für seine zweite Mannschaft gefunden. Der Vertrag mit dem Ex-Profi soll bereits unterschrieben sein.

Kommt es nach mehr als einem Jahrzehnt zur Rückkehr nach München? Dante soll Nachwuchscoach werden. (Archivbild)

Der FC Bayern hat einem Medienbericht zufolge einen prominenten Trainer für seine zweite Mannschaft gefunden. Der frühere Verteidiger und Champions-League-Sieger Dante werde Coach der U23, meldete der Sender Sky.

Der Brasilianer habe seinen Vertrag als Nachfolger von Holger Seitz bereits unterschrieben, hieß es. Vom deutschen Rekordmeister gab es zunächst keine Mitteilung zu der Personalie. Zuletzt berichtete bereits die AZ bereits über Dante als möglichen Trainer der Bayern-Amateure.

Dante soll auch das Youth-League-Team übernehmen

Der mittlerweile 42 Jahre alte Dante war im Sommer 2012 von Borussia Mönchengladbach zu den Bayern gewechselt. In München gewann er unter anderem 2013 das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Danach spielte der brasilianische Ex-Nationalspieler beim VfL Wolfsburg.

2016 ging es dann nach Frankreich zum OGC Nizza, wo er noch einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison hat. Im Sommer will er die aktive Karriere beenden. Laut Sky soll Dante bei den Münchnern neben den Bayern-Amateuren auch das Youth-League-Team übernehmen.