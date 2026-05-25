Der kultige Porzellan-Kakadu ist beim FC Bayern längst zum Glücksbringer geworden. Nun hat der Rekordmeister den Talisman virtuell zum Leben erweckt.

Bayerns Porzellan-Kakadu durfte natürlich auch bei der Pokalfeier in Berlin nicht fehlen.

Er ist erst seit einem Jahr Teil der FC-Bayern-Familie – und ist dennoch bei den Titelfeiern des Rekordmeisters längst nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist vom Porzellan-Kakadu, den die Mannschaft der Münchner vergangenes Jahr im Freudenrausch bei ihrer Meisterfeier aus dem Käfer-Restaurant – nun ja – geklaut hat.

Auch beim diesjährigen Pokalfinale in Berlin am vergangenen Samstag war das inoffizielle Bayern-Maskottchen wieder omnipräsent. Wie schon bei der Schalenübergabe samt Bierduschen-Sause eine Woche zuvor war der Kakadu, den Käfer-Chef Michael Käfer dem FC Bayern längst als Glücksbringer überlassen hat, erneut mittendrin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Spotify). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

FC Bayern erweckt Kakadu mittels KI zum Leben

In einem offiziellen Video erweckt der Klub die Porzellan-Figur nun mittels künstlicher Intelligenz (KI) zum Leben und zeichnet seine jüngste Reise nach. Vom Abholen der Meister-Medaille in der Allianz Arena über den Weg nach Berlin, wo er sich im Olympiastadion mit seinen Krallen den goldenen Pokal schnappt. Ein echter Titelhamster, der Kakadu!

Mit Meister-Medaille um den Hals und Pott an den Krallen: Der Kult-Kakadu des FC Bayern © Screenshot FC Bayern

Der ursprüngliche Eigentümer Michael Käfer schreibt auf der Website seines Restaurants mit einem Augenzwinkern, der Kakadu sei vermutlich von sich aus weitergeflattert, um "das große Fußball-Abenteuer aus nächster Nähe anzuschauen". Bei den Bayern gibt es diesbezüglich jedenfalls einiges zu erleben!