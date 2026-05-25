FC Bayern erweckt Kult-Kakadu zum Leben – er war auch in Berlin dabei
Er ist erst seit einem Jahr Teil der FC-Bayern-Familie – und ist dennoch bei den Titelfeiern des Rekordmeisters längst nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist vom Porzellan-Kakadu, den die Mannschaft der Münchner vergangenes Jahr im Freudenrausch bei ihrer Meisterfeier aus dem Käfer-Restaurant – nun ja – geklaut hat.
Auch beim diesjährigen Pokalfinale in Berlin am vergangenen Samstag war das inoffizielle Bayern-Maskottchen wieder omnipräsent. Wie schon bei der Schalenübergabe samt Bierduschen-Sause eine Woche zuvor war der Kakadu, den Käfer-Chef Michael Käfer dem FC Bayern längst als Glücksbringer überlassen hat, erneut mittendrin.
FC Bayern erweckt Kakadu mittels KI zum Leben
In einem offiziellen Video erweckt der Klub die Porzellan-Figur nun mittels künstlicher Intelligenz (KI) zum Leben und zeichnet seine jüngste Reise nach. Vom Abholen der Meister-Medaille in der Allianz Arena über den Weg nach Berlin, wo er sich im Olympiastadion mit seinen Krallen den goldenen Pokal schnappt. Ein echter Titelhamster, der Kakadu!
Der ursprüngliche Eigentümer Michael Käfer schreibt auf der Website seines Restaurants mit einem Augenzwinkern, der Kakadu sei vermutlich von sich aus weitergeflattert, um "das große Fußball-Abenteuer aus nächster Nähe anzuschauen". Bei den Bayern gibt es diesbezüglich jedenfalls einiges zu erleben!
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