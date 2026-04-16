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Erster Aufritt als Paar? Knallpinker Karl mit Käppele in der Arena

Bayern-Trainer Vincent Kompany forderte die Fans auf, im Kracher gegen Real Madrid ordentlich Stimmung zu machen. Ob die Stars auf der Tribüne mitmachen?
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Auf der Tribüne mit Zoe Käpple: Leuchtstift Lennart Karl.
Auf der Tribüne mit Zoe Käpple: Leuchtstift Lennart Karl. © IMAGO

Es sollte laut werden. Sehr laut. Trainer Vincent Kompany forderte in der Pressekonferenz am Dienstag die Fans des FC Bayern auf, ein spezielles Aufputschmittel vor dem Kracher gegen Real Madrid zu nehmen. Tee mit Honig. Für die Stimme. 

Fans heizen schon 45 Minuten vor Anpfiff ein

Die Anhänger der Bayern befolgten den Rat des Belgiers offenbar. Schon 45 Minuten vor Anpfiff, als das Torhütergespann um Manuel Neuer ins Stadion kam, heizte die Südkurve mächtig ein. Gänsehaut pur! Diese Stimmung ließen sich freilich auch zahlreiche Promis nicht entgehen. 

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Tokio-Hotel-Star und Bayern-Fan Tom Kaulitz kam in die Allianz Arena. Auch Ministerpräsident Markus Söder war vor Ort. Und selbstverständlich sind auch einige Ikonen der Bayern am Start. Roy Makaay ist in der VIP-Lounge und Luca Toni ist als TV-Experte da. Ebenfals wurde Bundestrainer Julian Nagelsmann gesichtet. Ob er nochmal genau auf Manuel Neuer geachtet hat?

Die prominent besetzte VIP-Tribüne um Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Die prominent besetzte VIP-Tribüne um Bundestrainer Julian Nagelsmann. © IMAGO

Karl schaut sich Spiel mit Bischof, Scholl und Käppele an

Klar ist: Lennart Karl, der verletzt fehlt, dürfte ihm auf jeden Fall auffallen. Er kam im pinken Leuchtstiftoutfit. Zusammen mit Tom Bischof, der wegen eines kleinen Muskelfaserrisses nicht im Kader stand, und seiner Freundin Josefine Scholl schaute er das Duell an. Auch Zoe Käppele war dabei. Der erste öffentliche Auftritt der beiden als Paar? Es gibt seit geraumer Zeit Gerüchte, dass die beiden zusammen sind.

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Spielstand FC Bayern gegen Real Madrid: 4:3

Die Aufstellung des FC Bayern gegen Real Madrid:

Neuer - Upamecano - Tah - Stanisic - Laimer - Kimmich - Goretzka - Olise - Gnabry - Díaz - Kane

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1 Kommentar
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  • dakaiser vor einer Stunde / Bewertung:

    Der Karl muss aufpassen, dass er sich nicht zum Kasperl macht. Schade, dass der Tiger nicht mehr da ist. Der würde ihm schon klar machen, wo der Bartl den Most holt.....

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