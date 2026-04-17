Bayern-Trainer Vincent Kompany forderte die Fans auf, im Kracher gegen Real Madrid ordentlich Stimmung zu machen. Ob die Stars auf der Tribüne mitmachen?

Es sollte laut werden. Sehr laut. Trainer Vincent Kompany forderte in der Pressekonferenz am Dienstag die Fans des FC Bayern auf, ein spezielles Aufputschmittel vor dem Kracher gegen Real Madrid zu nehmen. Tee mit Honig. Für die Stimme.

Fans heizen schon 45 Minuten vor Anpfiff ein

Die Anhänger der Bayern befolgten den Rat des Belgiers offenbar. Schon 45 Minuten vor Anpfiff, als das Torhütergespann um Manuel Neuer ins Stadion kam, heizte die Südkurve mächtig ein. Gänsehaut pur! Diese Stimmung ließen sich freilich auch zahlreiche Promis nicht entgehen.

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Tokio-Hotel-Star und Bayern-Fan Tom Kaulitz kam in die Allianz Arena. Auch Ministerpräsident Markus Söder war vor Ort. Und selbstverständlich waren auch einige Ikonen der Bayern am Start. Roy Makaay war in der VIP-Lounge und Luca Toni war als TV-Experte da. Ebenfalls wurde Bundestrainer Julian Nagelsmann gesichtet. Ob er nochmal genau auf Manuel Neuer achtete?

Die prominent besetzte VIP-Tribüne um Bundestrainer Julian Nagelsmann. © IMAGO

Karl schaut sich Spiel mit Bischof, Scholl und Käppele an

Klar ist: Lennart Karl, der verletzt fehlt, dürfte ihm auf jeden Fall aufgefallen sein. Er kam im pinken Leuchtstiftoutfit. Zusammen mit Tom Bischof, der wegen eines kleinen Muskelfaserrisses nicht im Kader stand, und seiner Freundin Josefine Scholl schaute er das Duell an. Auch Zoe Käppele war dabei. Der erste öffentliche Auftritt der beiden als Paar? Es gibt seit geraumer Zeit Gerüchte, dass die beiden zusammen sind.

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Spielstand FC Bayern gegen Real Madrid: 4:3

Die Aufstellung des FC Bayern gegen Real Madrid:

Neuer - Upamecano - Tah - Stanisic - Laimer - Kimmich - Pavlovic - Olise - Gnabry - Díaz - Kane