FC Bayern eröffnet die Saison in Frankfurt – BVB-Kracher am 9. Spieltag

Am 5. August eröffnet der FC Bayern die neue Bundesliga-Saison. Zum Auftakt geht es für den Serienmeister zu Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

München - Der FC Bayern muss im Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison auswärts bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt ran. Dies teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit, die am Freitag die Spielpläne für die neue Spielzeit veröffentlicht hat. Die Partie findet am 5. August statt und wird beim kostenpflichtigen Streamingdienst "DAZN" sowie im Free-TV bei "Sat1" übertragen.

Das erste Heimspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann eine Woche später gegen den VfL Wolfsburg (12. - 14. August 2022). Auch der Termin für den Klassiker gegen Borussia Dortmund steht bereits fest. Am 9. Spieltag (7. - 9. Oktober) geht es für den Serienmeister zum BVB.

Wegen Winter-WM in Katar: Winterpause bereits Mitte November

Aufgrund der Winter-Weltmeisterschaft in Katar hat die Saison 2022/23 eine Besonderheit: Der 15. und letzte Spieltag in diesem Kalenderjahr findet bereits zwischen dem 11. und 13. November statt, für die Bayern geht es dann zu Aufsteiger FC Schalke 04. Danach reisen die Nationalspieler zur WM nach Katar (21. November bis 18. Dezember), die Nicht-Nationalspieler haben in eine verlängerte Winterpause.

Nach der Weltmeisterschaft startet der FC Bayern mit einer englischen Woche ins neue Kalenderjahr. Wieder in den Spielbetrieb einsteigen wird der FCB am Wochenende vom 20.-22. Januar 2023 mit dem Auswärtsspiel bei Pokalsieger RB Leipzig, ehe nur zwei Tage darauf die Hinrunde mit der Begegnung gegen den 1. FC Köln (24./25.01.2023) ein Ende findet.