FC Bayern erneut gegen SC Freiburg: So stehen die Chancen auf eine Revanche

Vier Tage nach der peinlichen 1:2-Pleite im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg sinnen die Bayern auf Revanche. Und schon am Samstag bekommen sie die Möglichkeit dazu – und die Chancen stehen nicht schlecht für die Münchner.

München - Vier Tage ist es her, dass der SC Freiburg den Rekordpokalsieger Bayern München durch einen 2:1-Sieg in München aus dem DFB-Pokal kegelte. Der Zufall wollte es wohl so, dass die beiden Teams keine 100 Stunden später in der Bundesliga erneut aufeinandertreffen, diesmal im Freiburger Europa-Park-Stadion. Das Team von Trainer Thomas Tuchel ist sicherlich nicht daran interessiert, binnen einer Woche zwei Mal gegen die Breisgauer zu verlieren. Und die Chancen auf eine Revanche für die Münchner stehen nicht schlecht.

Diese Fakten sprechen für einen Bayern-Sieg gegen den SC Freiburg.

Bundesliga-Bilanz deutlich für FC Bayern

Im Pokal haben die Freiburger den FC Bayern zwar rausgeschmissen, ein weiterer Sieg der Freiburger gegen München dürfte aber eher unwahrscheinlich sein. Zu dominant zeigten sich die Bayern im Tagesgeschäft Bundesliga gegen den SC Freiburg. Von den letzten 39 Bundesliga-Begegnungen mit den Breisgauern gewann der deutsche Rekordmeister satte 30 Mal. Acht Mal trennte man sich remis und nur ein einziges Mal konnten die Freiburger den Platz als Gewinner verlassen (ein 2:1-Heimsieg im Mai 2015).

Gegen die Bayern sind die Freiburger seit 13 Partien sieglos (drei Remis, zehn Niederlagen). Gegen kein anderes Bundesliga-Team wartet der SC Freiburg länger auf einen Sieg.

FC Bayern bestes Auswärtsteam der Bundesliga

Aus seinen bisher 13 Auswärtsspielen der Saison konnte der FC Bayern 24 Punkten (von 36) mit nach Hause nehmen. Kein Team hat in der Bundesliga derzeit eine bessere Auswärts-Ausbeute. Allerdings treffen die Münchner mit dem SC Freiburg auf eine Mannschaft, die seit zwölf Bundesliga-Spielen im eigenen Stadion ungeschlagen ist (acht Siege, vier Remis) – Vereinsrekord. Will der FC Bayern also seine Revanche, wird er die Heimserie der Breisgauer beenden müssen.

Gegen Top-4-Gegner sieht der FC Bayern meistens gut aus

FC Bayern gegen SC Freiburg bedeutet auch Tabellenerster gegen Tabellenvierter. Und in Spielen gegen Gegner aus den Champions-League-Rängen sahen die Münchner zuletzt immer sehr gut aus. Zuletzt verloren die Bayern ein Spiel gegen eine Top-4-Mannschaft im Februar 2021 (1:2 in Frankfurt). Von den letzten 18 Partien gegen eine Mannschaft aus den Top 4 verlor der deutsche Rekordmeister kein einziges (elf Siege, sieben Remis).

Im Hinspiel begann Choupo-Motings Lauf

5:0 hat der FC Bayern die Freiburger im Hinspiel zerlegt. Vor allem Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wird sich gerne an diese Partie erinnern. Zum einen stand er gegen Freiburg erstmals in der Startelf, zum anderen erzielte er sein erstes Saisontor für die Bayern. Seitdem ließ er es noch neun weitere Male im gegnerischen Tor klingeln. Und der Kameruner hätte sicher nichts dagegen, erneut gegen Freiburg zu treffen.

FC Bayern will Freiburger Jubiläum vertagen

774 Spiele hat der SC Freiburg bisher in der Bundesliga absolviert und dabei 999 Tore erzielt. Mit dem nächsten, dem 1.000. Treffer, wären die Breisgauer der 21. Verein, der in der Bundesliga diese Tormarke knackt. Klar, dass die Bayern dieses Jubiläum gerne vertagen wollen.