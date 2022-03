FC Bayern: Entwarnung! Robert Lewandowski nach Knieproblemen wieder im Teamtraining

Robert Lewandowski weilt aktuell bei der polnischen Nationalmannschaft und musste zuletzt erneut mit Problemen am Knie pausieren. Am Sonntag feierte er allerdings sein Comeback im Mannschaftstraining.

Robert Lewandowski konnte am Sonntag wieder mit dem Team trainieren.

München - Gute Nachrichten für den FC Bayern! Robert Lewandowski, der zuletzt nur individuell trainieren konnte und für Polen gegen Schottland am Donnerstag (1:1) nicht zum Einsatz kam, meldet sich wieder fit. Am Sonntag konnte der 33-jährige Stürmer wieder am Teamtraining der polnischen Nationalmannschaft teilnehmen.

Einem Einsatz im wichtigen WM-Playoff-Spiel gegen Schweden (Dienstag, 20:45 Uhr) dürfte demnach also nichts im Wege stehen.

Lewandowski verletzte sich schon im vergangenen Frühjahr

Bereits in der vergangenen Woche hatte der zweimalige Fifa-Weltfußballer leichte Probleme am Knie und musste daher im Training beim FC Bayern kürzer treten.

Klar ist: Dass der Torjäger eine Verletzung verschleppt, können die Bayern vor dem Start in die entscheidende Saisonphase überhaupt nicht gebrauchen. Schon im April des vergangenen Jahres hatte sich Lewandowski bei einem Länderspiel eine Bänderverletzung im Knie zugezogen und verpasste unter anderem die beiden Viertelfinal-Spiele in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Damals mussten sich die Münchner ohne ihre Lebensversicherung trotz zahlreicher Chancen geschlagen geben.