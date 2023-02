FC Bayern empfängt Union Berlin zum Spitzenspiel

Der FC Bayern will an diesem Sonntag wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückkehren, nachdem am Samstag Borussia Dortmund erst einmal an den Münchnern vorbeigezogen ist.

25. Februar 2023 - 17:41 Uhr | AZ/dpa

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild