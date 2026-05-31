Das Mittelfeld des FC Bayern blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Nur ein Star des FC Bayern fällt ab.

Sie sind für die Balance im Bayern-Spiel zuständig, für defensive Stabilität auf der einen und Kreativität in der Offensive auf der anderen Seite. Im vierten Teil der AZ-Saisonzeugnisse sind die Mittelfeldakteure dran.

Kimmich mit Bestnote beim FC Bayern

JOSHUA KIMMICH – NOTE 1: Für die neue Saison hat der Vizekapitän selbstbewusst das Triple als Ziel ausgegeben. "Ja, auf jeden Fall", sagte Kimmich der "Bild": "Erfolg ist zwar irgendwo eine Belohnung, aber immer auch ein Anspruch, um das zu bestätigen und noch einen Tick besser zu machen. Das wird dann für nächstes Jahr die Aufgabe sein." Der 31-Jährige geht wie gewohnt voran. In der vergangenen Saison war Kimmich der Fixpunkt im Mittelfeld. Er überzeugte mit präzisem Passspiel und Kampfgeist.

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ALEKSANDAR PAVLOVIĆ – NOTE 2: Bayerns Eigengewächs wird immer stärker. Aus dem Mittelfeld ist er nicht mehr wegzudenken. Die Gegner fürchten ihn aufgrund seiner Laufstärke und Aggressivität im Zweikampf. Pavlovićs Marktwert ist auf 90 Millionen Euro angestiegen.

Wird immer stärker: Aleksandar Pavlovic. © IMAGO

Karl muss noch konstanter werden

LEON GORETZKA – NOTE 3: Nach acht Jahren sagte er Servus, Goretzka zieht es wohl zur AC Mailand. In seiner letzten Bayern-Saison war er die Nummer drei im Zentrum hinter Kimmich und Pavlović. Wenn er ran durfte, machte er seine Sache ordentlich. Bei 48 Einsätzen gelangen ihm fünf Tore und fünf Vorlagen.

LENNART KARL – NOTE 2: Was für ein Durchbruch des 18-Jährigen! Vergangene Saison noch in der U17 aktiv, setzte sich Karl auf Anhieb bei den Profis durch. Neun Tore und acht Vorlagen sicherten ihm sogar das WM-Ticket. Klar: Karl muss noch konstanter in seinen Leistungen werden. Dann steht ihm eine große Karriere bevor.

Musiala wird zum Sorgenkind

TOM BISCHOF – NOTE 3: Karls Kumpel verpasste die WM knapp, doch auch ihm gehört die Zukunft. Bischof verfügt über eine großartige Schusstechnik, er kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch hinten links in der Viererkette spielen. Guter Einkauf der Bayern.

JAMAL MUSIALA – NOTE 4: Nach seiner schweren Verletzung bei der Klub-WM im Juli 2025 kam Bayerns Regisseur und Spitzenverdiener nie wieder richtig in Form. "Wann kommt der Magic Musiala wieder?", fragte Trainer Vincent Kompany, um selbst die Antwort zu geben: "Das kommt hundertprozentig wieder. Seine Momente sind schon da." Aber wann? Bei der WM?

Vor seiner Verletzung mit einer guten Saison: Serge Gnabry. © IMAGO

Gnabry zeigt starke Saison

SERGE GNABRY – NOTE 2: Bis zu seiner schweren Verletzung an den Adduktoren, die ihn die WM-Teilnahme kostete, war Gnabry einer der besten Bayern-Spieler. Der 30-Jährige erzielte in 37 Pflichtspielen zehn Treffer und bereitete elf Tore vor. Das war endlich wieder der alte Gnabry.

DAVID SANTOS DAIBER und BARA SAPOKO NDIAYE – ohne Note: Die beiden Youngster durften erstmals Bundesliga-Luft schnuppern und machten ihre Sache ordentlich. Ob sie sich nachhaltig durchzusetzen können, bleibt abzuwarten. Die Konkurrenz im Mittelfeld ist groß, von Hannover 96 kommt auch noch Leihspieler Noel Aseko zurück.