FC Bayern: Durchbruch bei Diaz? Liverpool wohl bereit für den Deal

Die Saison 2024/25 ist beendet, die Gerüchteküche brodelt schon gewaltig. Seit dem 1. Juli dürfen die Spieler auch offiziell wechseln. Bis 1. September ist das Wechselfenster in Deutschland geöffnet, auch der FC Bayern muss bis dahin seine Transfer-Aktivitäten abgeschlossen haben. Im Winter verpflichteten die Münchner bereits Hoffenheim-Talent Tom Bischof für die kommende Spielzeit. Auch Jonathan Tah wechselte bereits zum Rekordmeister.

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen auf dem Laufenden!

18.07.2025 - Liverpool wohl bereit für Diaz-Deal

Der Stein scheint bei Luis Diaz langsam ins Rollen zu kommen. Wie die "BILD" berichtet, sollen der FC Bayern und Liverpool zeitnah konkret verhandeln. Die Bayern-Bosse und die Liverpool-Seite wollen sich sogar treffen, um über die Ablösesumme zu diskutieren. Klar ist: Billig wird der Flügelflitzer für den Rekordmeister nicht. Ein Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro wurde jüngst wohl abgelehnt.

Ob der Transfer am Ende über die Bühne geht, soll auch von der Verpflichtung von Hugo Ekitiké abhängen. Die Reds wollen den Frankfurter unbedingt haben, könnten dafür dann Diaz nach München ziehen lassen. Was die Münchner positiv stimmt: Der 28-Jährige hat beim Klub schon hinterlegt, dass er wechseln will. Auch die Konditionen sollen dem Vernehmen nach schon ausgehandelt sein. Diaz soll beim FC Bayern bis 2029 unterschreiben, pro Jahr rund 14 Millionen Euro kassieren.

16.07.2025 - Stuttgart lehnt wohl auch zweites Bayern-Angebot für Woltemade ab

Der FC Bayern und der VfB Stuttgart kommen im Poker um Neu-Nationalspieler Nick Woltemade weiter nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Wie die "Bild" und Sky übereinstimmend berichten, haben die Schwaben nun auch das zweite Angebot der Münchner für den Angreifer abgelehnt. Dieses soll sich auf eine fixe Ablöse von 50 Millionen plus fünf Millionen an Boni sowie eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent belaufen haben.

Angeblich pochen die Stuttgarter auf eine Ablöse von mindestens 65 Millionen Euro. Erst dann seien die VfB-Bosse überhaupt bereit, darüber nachzudenken, sich mit dem FC Bayern an einen Tisch zu setzen, heißt es in der "Bild".

Das erste Angebot des FC Bayern soll Medienberichten zufolge bei 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni gelegen haben. Nationalspieler Woltemade hat beim VfB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028 - ohne Ausstiegsklausel.

15.07.2025 - Liverpool lehnt Bayern-Angebot für Diaz ab

Der nächste Rückschlag für den FC Bayern auf dem Transfermarkt! Nach Informationen von " " haben die Münchner wohl ein nachgebessertes Angebot in Höhe von 67,5 Millionen Euro für Luis Diaz beim FC Liverpool eingereicht. Doch die Reds lehnten postwendend ab. Zuvor hatte Liverpool bereits bei einer angeblichen Bayern-Offerte von 52 Millionen Euro kein Interesse an einem Wechsel signalisiert. Die Engländer setzen offenbar weiter auf den Kolumbianer und planen nicht Díaz abzugeben. Der Vertrag des Flügelspielers läuft noch bis 2027.

Díaz hingegen soll dem Premier-League-Klub gegenüber bereits deutlich gemacht, dass er den Verein verlassen möchte. Demnach stehe der 28-Jährige dem FC Bayern wohl nicht abgeneigt gegenüber. Díaz war im Jahr 2022 für 54 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto nach Anfield gewechselt. Der kolumbianische Flügelspieler steht auch bei anderen Klubs hoch im Kurs. Zuletzt hatte es auch Gerüchte um ein Angebot aus Saudi-Arabien gegeben, auch der FC Barcelona gilt als möglicher neuer Klub. Der Premier-League-Champion hofft im Falle eines Díaz-Wechsels dem Vernehmen nach auf eine Einnahme von 70 bis 80 Millionen Euro.

Nach den Abgängen von Thomas Müller (kein neuer Vertrag), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul) und Mathys Tel (Tottenham Hotspur) wollen die Münchner ihre Offensive wieder verstärken.

Woltemade-Poker: VfB legt sich auf Mindestablöse fest

In den möglichen Transfer von Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern ist ein kleines bisschen Bewegung gekommen. Nach Informationen der "Bild" hat sich der Vorstand des VfB auf eine Summe festgelegt, die der deutsche Meister mindestens bieten muss, um überhaupt Gespräche mit Stuttgart aufnehmen zu können. Erst ab einer Summe von 65 Millionen Euro sei man beim VfB überhaupt bereit, darüber nachzudenken, sich mit dem FC Bayern an einen Tisch zu setzen, hieß es.

Zuvor hatte Vorstandschef Alexander Wehrle bei einer Veranstaltung erstmals öffentlich einen kleinen Spalt für einen Wechsel des Senkrechtstarters Woltemade offengelassen. Wehrle bekräftigte zwar, dass der Bundesligist weiter mit dem U21-Vizeeuropameister plant. Er signalisierte aber auch, im Falle einer sehr hohen Ablösesumme gesprächsbereit zu sein.

"Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns", sagte der Vorstandsvorsitzende laut "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Außer "sie machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen", wird Wehrle weiter zitiert. Ein Treffen mit dem FC Bayern habe er demnach "bislang kategorisch abgelehnt".

Die VfB-Verantwortlichen hatten zuvor bereits mehrfach betont, dass der 23 Jahre alte Stürmer auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokalsieger auflaufen soll. Ein erstes Angebot des FC Bayern lehnten die Stuttgarter einem Medienbericht zufolge ab. Wie die "Bild" gemeldet hatte, hinterlegten die Münchner als erste offizielle Offerte eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni.

13.07.2025 - Woltemade-Gespräche bei außergewöhnlicher Bayern-Summe

Vorstandschef Alexander Wehrle hat erstmals öffentlich einen kleinen Spalt für einen Wechsel von Senkrechtstarter Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zum FC Bayern offengelassen. Wehrle bekräftigte zwar, dass der Bundesligist weiter mit dem U21-Vizeeuropameister plant. Er signalisierte aber auch, im Falle einer sehr hohen Ablösesumme gesprächsbereit zu sein.

"Wir geben ihn ja nicht her. Er wird auch in der kommenden Saison Fußball spielen bei uns", sagte der Vorstandsvorsitzende laut "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" bei einer Veranstaltung am Samstag in Möglingen. Außer "sie machen wirklich etwas Außergewöhnliches, dann sind wir alle Profis genug, darüber zu sprechen", wird Wehrle weiter zitiert. Ein Treffen mit dem FC Bayern habe er demnach "bislang kategorisch abgelehnt".

Die VfB-Verantwortlichen hatten zuvor bereits mehrfach betont, dass der 23 Jahre alte Stürmer auch in der kommenden Saison für den DFB-Pokalsieger auflaufen soll. Ein erstes Angebot des FC Bayern lehnten die Stuttgarter einem Medienbericht zufolge ab. Wie die "Bild" gemeldet hatte, hinterlegten die Münchner als erste offizielle Offerte eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an Boni.

"Wenn dann überhaupt Gespräche stattfinden, ist das eine Sache zwischen den beiden Vereinen", hatte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth vor diesem Bericht über das Angebot am vergangenen Mittwoch beim Trainingsauftakt gesagt. Woltemade hat beim VfB noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

12.07.2025 - Europäischer Topklub zeigt Interesse an Minjae Kim

Die Gerüchte um einen Wechsel von FC-Bayern-Verteidiger Minjae Kim (28) reißen nicht ab. Wurde einst über einen Transfer zum saudi-arabische Topklub Al-Nassr spekuliert, soll sich nun Galatasaray Istanbul offiziell um den Südkoreaner bemühen.

Wie die türkische Zeitung Akşam berichtet, soll der türkische Klub, der vor kurzem erst Ex-Bayern-Star Leroy Sané unter Vertrag genommen hat, dem FC Bayern ein Angebot über eine einjährige Leihe vorgelegt haben. Ob in dieser Offerte auch eine Kaufoption enthalten ist, ist derzeit nicht bekannt.

Für die Münchner Vereinsbosse ist ein Verkauf des Südkoreaners grundsätzlich nicht ausgeschlossen, bei einem passenden Angebot würde man dem 28-Jährigen wohl keine Steine in den Weg legen.

Wie Akşam weiter berichtet, soll man in der Säbener Straße ab einem Angebot von 35 Millionen gesprächsbereit sein. Für die Münchner wäre das ein Verlustgeschäft, im Sommer 2023 zahlte man dem SSC Neapel noch 50 Millionen für den Innenverteidiger.

11.07.2025 Stuttgart lässt Bayern mit Woltemade-Angebot abblitzen

Nächster Transfer-Rückschlag für den FC Bayern! Laut einem Bericht der "Bild" hat der Rekordmeister am Donnerstagabend ein erstes Angebot für Nick Woltemade abgegeben, welches von den Verantwortlichen des VfB Stuttgart abgelehnt wurde.Knackpunkt im Poker bleibt weiter die Ablöse. Die Offerte der Münchner soll sich auf 40 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni belaufen haben. Zu wenig für die Schwaben, denen eine Summe von 80 Millionen Euro vorschwebt.

Beim VfB plant man aktuell auch in der kommenden Saison mit dem Neu-Nationalspieler. "Wir haben vor knapp anderthalb Jahren mit Nick eine langfristige Vereinbarung getroffen, und wir gehen weiter davon aus, dass er in der nächsten Saison bei uns Fußball spielt", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zuletzt.

11.07.2025 FC Bayern gibt erstes Angebot für Diaz ab

Der FC Bayern hat einem Bericht der "Bild" zufolge ein Angebot für Angreifer Luis Díaz vom FC Liverpool abgegeben. Demnach soll der deutsche Rekordmeister eine Offerte in Höhe von 52 Millionen Euro gemacht haben.

Die Bayern hätten nach dem tödlichen Verkehrsunfall von Liverpool-Star Diogo Jota (28) und dessen Bruder André Silva aus Respekt und Pietät vorerst keine Gespräche wegen des Transfers führen wollen, schrieb die "Bild". Sie sollen aber beim Díaz-Berater hinterlegt haben, dass sie den Angreifer weiter unbedingt haben wollen.

Wie Transfer-Experte Ben Jacobs nun aber berichtet, habe Liverpool keinerlei Bereitschaft signalisiert, über einen möglichen Transfer zu sprechen. Die Reds hätten wohl alle bisherigen Annäherungsversuche der Bayern abgeblockt.

Laut der spanischen "Mundo deportivo" soll Díaz zudem für den FC Barcelona spielen wollen. Das Blatt berief sich auf Quellen, die dem Kolumbianer nahestehen sollen. Díaz' Vertrag bei den Reds ist noch bis zum 30. Juni 2027 gültig.

08.07.2025 FC Bayern mit Interesse an Portugal-Verteidiger

Der FC Bayern München soll sich mit einer Verpflichtung des portugiesischen Verteidigers Renato Veiga beschäftigen. Das berichtete die "Bild" ohne Angaben von Quellen. Demnach soll sich der Rekordmeister den 21-Jährigen als Nachfolger von Innenverteidiger Minjae Kim vorstellen können, sollte der Südkoreaner den Verein im Sommer verlassen.

Der 21 Jahre alte Veiga ist Nationalspieler und steht beim FC Chelsea unter Vertrag. In der vergangenen Saison war er an Juventus Turin verliehen - an der Klub-WM nahm er allerdings weder für Chelsea noch Turin teil. Im Winter hatte sich laut Medienberichten auch Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung beschäftigt. Veiga hat eine Vergangenheit in der Bundesliga, er spielte in der Rückrunde der Saison 2022/2023 beim FC Augsburg.

07.07.2025 FC Bayern vor Top-Transfer? Luis Diaz will nach München

Der FC Bayern steht nach zahlreichen Absagen endlich vor einem Transfer-Erfolg! Nach Informationen der " " hat Liverpool-Star Luis Diaz den Münchnern wohl bereits eine Zusage erteilt.

Demnach sollen aber noch keine Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Reds stattgefunden haben. Der Kolumbianer hat beim Premier-League-Klub noch einen Vertrag bis 2027. Der Marktwert des Flügelspielers soll rund 70 Millionen Euro betragen.

05.07.2025 Eberl gibt Einblicke: So liefen die Verhandlungen mit Williams

Der FC Bayern hat aus finanziellen Gründen eine mögliche Verpflichtung des spanischen Profis Nico Williams von Athletic Bilbao schnell abgehakt. "Wir als sportliche Leitung mit Christoph Freund (Sportdirektor des FC Bayern, Anm. d. Red.) zusammen haben natürlich abgeklärt, ob ein Spieler wie Nico Williams möglich ist", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl dem Streamingdienst DAZN vor dem Viertelfinale der Klub-WM gegen Paris Saint-Germain in Atlanta.

"Aber als wir die Gehaltsforderungen gehört haben, um überhaupt mit dem Spieler zu sprechen, da ist Bayern München sehr schnell zurückgetreten und hat gesagt: Okay, dann machen wir das nicht", erklärte Eberl. Auf die Nachfrage, wie hoch die Gehaltsforderungen gewesen seien, antwortete der 51-Jährige: "Das ist heute nicht Thema."

Bayerns Wunschspieler Nico Williams hat sich langfristig an seinen Jugendklub Athletic Bilbao gebunden. © Imago / Jorge Ropero

Der deutsche Rekordmeister ist in der Offensive auf der Suche nach Verstärkung, nachdem Mathys Tel dauerhaft zum englischen Verein Tottenham Hotspur gewechselt ist und Leroy Sané sich ablösefrei dem türkischen Traditionsclub Galatasaray Istanbul angeschlossen hat. Thomas Müller verlässt die Bayern nach der Klub-WM in den USA ebenfalls.

Als möglicher Ersatz galt lange Zeit Williams, der auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wurde. Am Freitag teilte Bilbao mit, den Vertrag mit dem Europameister bis 2035 verlängert zu haben.

Die in einer Ausstiegsklausel festgeschriebene Ablösesumme sei dabei "um mehr als 50 Prozent erhöht" worden. Medienberichten zufolge war bislang eine Ausstiegsklausel mit einer Summe von 62 Millionen Euro festgehalten. Angesichts der Gehaltsforderungen habe die Vertragsverlängerung den FC Bayern aber nicht mehr tangiert, betonte Eberl.

04.07.2025 - Kein Bayern-Wechsel: Williams unterschreibt Zehnjahresvertrag in Bilbao

Der Wechsel von Nico Williams zum FC Bayern ist endgültig geplatzt: Wie sein Klub Athletic Bilbao am Freitag mitteilt, hat der pfeilschnelle Offensivspieler seinen Vertrag bis 2035 verlängert.

Der 22 Jahre alte Offensivspieler galt in den vergangenen Wochen als ein heißer Wechselkandidat, auch der FC Bayern und der FC Barcelona hatten um die Gunst von Williams gebuhlt. Der Spieler soll sich zwischenzeitlich bereits für einen Wechsel zu den Katalanen entschieden haben. Ein Transfer hätte sich aufgrund von Barcas Finanzproblemen schwierig gestaltet. Nun also die überraschende Verlängerung bei seinem Jugendklub Bilbao.

"Wenn es zu Entscheidungen kommt, ist es für mich das wichtigste, auf dein Herz zu hören", sagt Williams in einem vom Klub veröffentlichten Video: "Ich bin, wo ich sein will, mit meinen Leuten. Das ist mein Zuhause. Auf geht's, Athletic!" Bilbao betitelt den Clip, in dem Williams die neue Vertragslaufzeit mit einer Spraydose neben ein riesiges Konterfei von ihm in den Straßen der Stadt schreibt, mit den Worten "Die Kraft des Herzens".

03.07.2025 - Bayern gibt wohl Angebot für Ex-Löwe Hendrik Bonmann ab

Schnappt sich der FC Bayern einen Ex-Spieler von Erzrivale TSV 1860? Laut einem Bericht der "Bild" zeigt der Rekordmeister Interesse an einer Verpflichtung von Hendrik Bonmann. Der Torhüter spielt aktuell beim bulgarischen Spitzenklub Ludogorez Rasgrad, wo er noch einen Vertrag bis Sommer 2027 besitzt. Dem Bericht zufolge haben die Münchner bereits ein Angebot für den 31-Jährigen abgegeben.

Bei den Bayern könnte Bonmann die Nachfolge von Sven Ulreich als Nummer drei antreten. Der Vertrag des langjährigen Stellvertreters von Manuel Neuer ist am 30. Juni ausgelaufen. Er wurde vom Verein aber noch nicht offiziell verabschiedet und wird auf der offiziellen Klubwebsite noch immer als Spieler der ersten Mannschaft geführt.

30.06.2025 - FC Bayern verleiht Talent Krattenmacher zu Hertha BSC

Der FC Bayern verleiht sein nächstes Talent: Wie der Rekordmeister am Montagabend mitteilt, wird Maurice Krattenmacher in der kommenden Saison für Zweitligist Hertha BSC auflaufen. Der 19-jährige Offensivspieler war zuletzt noch mit dem deutschen Meister bei der Klub-WM in den USA unterwegs. Zum Einsatz kam Krattenmacher, der in der abgelaufenen Saison bereits in die 2. Bundesliga zum SSV Ulm verliehen wurde, dort aber nicht.

"Maurice ist ein vielversprechendes Talent - und Talente brauchen Spielpraxis, um wertvolle Erfahrungen sammeln zu können", sagt Sportdirektor Christoph Freund: "Er hatte sich in der vergangenen Saison in Ulm schnell etabliert, jetzt soll er sich bei Hertha BSC weiterentwickeln. Wir werden ihn unterstützen und weiter genau beobachten. Maurice ist ein Spieler mit großem Potential und der richtigen Einstellung, um seinen Weg zu machen."

29.06.2025 - Eberl zu Woltemade-Poker: FC Bayern zahlt "keine Mondpreise"

Bei den Bemühungen um eine Verpflichtung von Nationalstürmer Nick Woltemade wird der FC Bayern laut Sportvorstand Max Eberl "keine Mondpreise" bezahlen. "Wenn es utopische Preise sind, dann muss man das akzeptieren, dann geht man auf einen anderen Zielspieler. Das ist ganz normal in diesem Geschäft", sagte Eberl bei DAZN am Rande des Achtelfinal-Spiels bei der Klub-WM.

In den letzten Tagen war das Interesse der Münchner am Stuttgarter Stürmer publik geworden und hat in der Öffentlichkeit zu heftigen Debatten geführt. Eine Ablösesumme von bis zu 100 Millionen Euro für den Stürmer, der beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag steht, war gar diskutiert worden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Diesbezüglich war es gar zum öffentlichen Zoff zwischen Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus gekommen. Eberl beklagte in den Medien "viel Polemik". Man könne nicht mehr sachlich reden.

Der 23-jährige Woltemade wurde bei der am Samstag zu Ende gegangenen U21-Europameisterschaft Torschützenkönig und verlor mit der deutschen Mannschaft erst im Finale gegen England. Zuvor hatte er eine starke Saison in Stuttgart absolviert, den DFB-Pokal gewonnen und anschließend sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben.

Woltemade sei "ein Spieler, über den wir nachdenken", sagte Eberl, der aber zugleich betonte: "Es gibt einen Plan, den wir im Kopf haben. Den versuchen wir umzusetzen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht."

28.06.2025 - VfB Stuttgart fordert Wahnsinnssumme für Woltemade

Der FC Bayern will Nick Woltemade (23) und Woltemade will zum FC Bayern. Verein und Spieler haben sich bereits auf einen Vertrag bis 2024 geeinigt, in trockenen Tüchern ist der Wechsel allerdings nicht. Der 23-jährige Stürmer, der am Samstagabend im U21-EM-Finale gegen England steht, hat beim VfB Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028 und keine Ausstiegsklausel.

Die Schwaben haben auch kein großes Interesse daran, ihren Stürmer ziehen zu lassen und verlangen daher von den Bayern ein Irrsinnssumme. Wie die "Stuttgarter Zeitung" und die "Stuttgarter Nachrichten" berichten, fordern die Stuttgarter Vereinsbosse 100 Millionen Euro für Woltemade, der einen aktuellen Marktwert von 30 Millionen Euro besitzt. Beim VfB geht man davon aus, dass die Münchner nicht bereit sind, diese Ablösesumme für den Stürmer zu bezahlen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

28.06.2025 - Olympique Marseille an Sacha Boey interessiert

Nach dem Verkauf von Mathys Tel an Tottenham Hotspur bahnt sich der nächste Transfer eines Bayern-Spieler an. Wie Foot Mercato berichtet, soll Olympique Marseille Interesse an Sacha Boey haben. In dem Bericht heißt es, der Ligue-1-Klub hätte für den französischen Rechtsverteidiger ein Leihgeschäft mit Kaufoption im Sinn. Der FC Bayern soll bereit sein, Boey abzugeben, allerdings nur fest und nicht leihweise. Der Franzose besitzt einen Marktwert von 18 Millionen Euro.

27.06.2025 – Maurice Krattenmacher steht vor Abschied

Bayern-Talent Maurice Krattenmacher ist vorzeitig von der Klub-WM in den USA abgereist. Laut "Sky" will der 19-jährige Mittelfeldspieler möglichst schnell einen neuen Verein finden, um die komplette Saisonvorbereitung dort absolvieren zu können. Ob es sich dabei um eine Leihe oder einen festen Wechsel handelt, ist offen.

Mit Trainer Vincent Kompany und den Verantwortlichen des FC Bayern sei der Schritt abgesprochen. Mehrere Zweitligisten und auch Bundesliga-Klubs sollen Interesse zeigen – eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

Krattenmacher, der bis 2027 beim FCB unter Vertrag steht, war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching verpflichtet und direkt an den SSV Ulm verliehen worden. Für Ulm absolvierte er 32 Zweitligaspiele, in denen er 11 Scorerpunkte sammelte, konnte den direkten Wiederabstieg jedoch nicht verhindern. Die Leihe wurde Ende Mai vorzeitig beendet, um ihn für die Klub-WM nominieren zu können – dort kam der U20-Nationalspieler jedoch nicht zum Einsatz.

26.06.2025 - AZ-Info: Bayern einig mit Woltemade

Das wäre der erste große Wurf für den FC Bayern in diesem Transfer-Sommer! Der Rekordmeister hat sich mit Stürmer-Shootingstar Nick Woltemade vom VfB Stuttgart auf einen Wechsel sowie einen Vertrag bis 2030 geeinigt. Nun geht es für beide Vereine darum, sich auf eine Ablöse zu einigen. Zuerst hatte "Sky" darüber berichtet. Der 23-Jährige Angreifer vom VfB Stuttgart will nur zum FC Bayern wechseln, hat seinen Verein darüber aber noch nicht informiert, was aber zeitnah geplant ist. Der Aufsichtsrat der Münchner hat den Transfer bereits abgesegnet.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Woltemade hat in Stuttgart noch einen Vertrag bis 2028, der aber keine Ausstiegsklausel erhält. Die fällige Ablösesumme muss also frei verhandelt werden - und könnte durchaus saftig ausfallen: Woltemade blickt auf eine starke Bundesliga-Saison zurück (zwölf Tore und zwei Vorlagen in 28 Spielen), feierte zuletzt in der Nations League sein Debüt für die A-Nationalmannschaft und sorgt aktuell bei der U21-EM für Aufsehen. Dort führt er mit sechs Treffern in fünf Spielen die Torjägerliste an und trifft mit Deutschland am kommenden Samstag im Finale auf England.

25.06.2025 - Arijon Ibrahimovic wechselt zum 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim leiht erneut ein Talent vom FC Bayern aus: Arijon Ibrahimovic wechselt für die kommende Saison nach Heidenheim. Für Ibrahimovic ist es bereits die dritte Leihstation, aber die erste in der Bundesliga.

Für Bayern-Sportdirektor Christoph Freund ist die Leihe ein wichtiger Schritt: "Arijon hat sich bereits im Alter von 17 in Italien behauptet und in der Serie A wertvolle Erfahrungen gemacht. Jetzt steht mit der Bundesliga der nächste wichtige Schritt in seiner Entwicklung an. Er bringt alles mit, um sich im Profifußball durchzusetzen und wird in Heidenheim auf hohem Niveau weitere Spielpraxis sammeln."

Nach einer starken Saison bei Frosinone verlief sein Aufenthalt bei Lazio Rom enttäuschend – nur zwei Kurzeinsätze standen am Ende zu Buche. Auch beim FC Bayern spielte er zuletzt keine große Rolle, weshalb er sich nun bewusst für Heidenheim entschieden hat – trotz anderer Angebote, unter anderem aus der Serie A und der 2. Bundesliga. In Heidenheim will sich der Deutsch-Kosovare mit Spielzeit und Leistung wieder in den Vordergrund spielen. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2027.

25.06.2025 - Freund bestätigt Interesse an Woltemade

Erst am Montagabend meinte Aleksandar Pavlovic, dass er VfB-Stürmer Nick Woltemade gerne im Bayern-Trikot sehen würde. Mehr noch: Der Youngster würde sich persönlich darum kümmern, dass der 23-Jährige an die Isar wechselt. Ob die Bayern diese Hilfe in Anspruch nehmen werden? Klar ist: Auch wenn der Fokus auf einem Linksaußen liegt, hat man den Stürmer auf dem Schirm.

Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund nach der 0:1-Pleite gegen Benfica Lissabon. "Nick spielt richtig gut", meinte der Österreicher: "Er ist ein junger deutscher Spieler, der sehr interessant ist." Und derzeit bei der U21-EM für Furore sorgt. Mit fünf Toren und drei Assists ist er maßgeblich daran beteiligt, dass das DFB-Team im Halbfinale steht.

24.06.2025 - Bayern geht bei Jamie Gittens wohl leer aus

Die Zukunft von Jamie Bynoe-Gittens scheint sich zu klären – allerdings nicht zugunsten des FC Bayern. Laut dem Online-Sportportal "The Athletic" soll sich der talentierte Außenstürmer von Borussia Dortmund bereits mit dem FC Chelsea auf einen langfristigen Vertrag geeinigt haben. Demnach steht ein Siebenjahresvertrag im Raum.

Auch der FC Bayern hatte Interesse am englischen U21-Nationalspieler bekundet, sucht nach dem Abgang von Leroy Sané dringend Verstärkung auf dem Flügel. Ein angebliches Treffen zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und dem Dortmunder Offensivtalent dementierte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke deutlich: "Nein. Diese Meldung ist eine absolute Ente." Auch Sportdirektor Sebastian Kehl betonte, derzeit keinen Kontakt zu Eberl zu haben.

Eberl war nach dem Klub-WM-Auftakt der Münchner frühzeitig abgereist – offenbar, um mögliche Transfers in München voranzutreiben. Doch im Fall Gittens sieht es ganz danach aus, als müsste sich der Rekordmeister anderweitig umsehen.

24.06.2025 - Zaragoza vor dem Abgang

Der Abschied von Bryan Zaragoza beim FC Bayern rückt näher. Laut "Sky" laufen wohl fortgeschrittene Gespräche mit Celta Vigo über einen festen Transfer. Der 23-jährige spanische Nationalspieler hat dem Wechsel offenbar bereits zugestimmt – verschiedene Modelle sollen derzeit diskutiert werden. Bayern bevorzugt einen Verkauf und möchte möglichst viel der rund 15 Millionen Euro zurückholen, die 2024 für Zaragoza gezahlt wurden.

Auch Real Betis und Villarreal zeigen Interesse, doch Celta gilt als Favorit – nicht zuletzt, weil Trainer Claudio Giraldez den Flügelspieler unbedingt will und der Klub kommende Saison in der Europa League spielt.

Zaragoza war einst Wunschspieler von Sportdirektor Christoph Freund, konnte sich bei den Münchnern aber nicht durchsetzen. Nach nur sieben Einsätzen wurde er an Osasuna verliehen – nun steht eine endgültige Trennung bevor.

23.06.2025 - Arsenal-Star als Flügel-Lösung im Gespräch

Der FC Bayern hält weiterhin Ausschau nach Verstärkungen für die Offensive – besonders auf den Flügelpositionen. Wie die "Sport Bild" berichtet, ist nun auch Gabriel Martinelli vom FC Arsenal wohl ins Visier der Münchner geraten. Der 24-jährige Brasilianer steht noch bis 2027 bei den Gunners unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend auf zehn Tore und sechs Vorlagen in 51 Einsätzen.

Martinelli überzeugt mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und seiner Flexibilität: Er kann sowohl auf dem linken Flügel als auch im Zentrum eingesetzt werden – ein Profil, das gut zu den Anforderungen von Trainer Vincent Kompany passt. Demnach soll es bereits erste Gespräche zwischen dem FC Bayern und dem Umfeld des Spielers gegeben haben. Konkrete Verhandlungen mit Arsenal stehen jedoch noch aus.

Ein möglicher Transfer dürfte kostspielig werden: Der 18-fache brasilianische Nationalspieler wird auf einen Marktwert von rund 80 Millionen Euro geschätzt. Arsenal dürfte kaum bereit sein, einen ihrer Leistungsträger ohne ein entsprechendes Top-Angebot ziehen zu lassen.

21.06. 2025 - Greifen die Bayern bei Dortmund-Star Jamie Gittens zu?

In der Offensive hat der FC Bayern Handlungsbedarf. Leroy Sané wechselt zu Galatasaray, Florian Wirtz hat den FC Liverpool bevorzugt und auch Nico Williams zieht es lieber nach Barcelona. Das heißt, dass sich Sportvorstand Max Eberl dringend nach Alternativen für die Außenbahn umsehen muss. Und eine dieser Alternative könnte sogar schon Bundesliga-Erfahrung besitzen.

Wie der "Kicker" berichtet, soll der FC Bayern Interesse an Jamie Gittens (20) von Liga-Konkurrent Borussia Dortmund haben. Der Engländer will den BVB unbedingt in diesem Sommer verlassen und war sich eigentlich mit Premier-League-Klub FC Chelsea bereits über einen Wechsel einig. Doch den Dortmundern war die gebotene Ablöse zu niedrig. Statt nach London reiste Gittens mit dem BVB zur Klub-WM in den USA.

Reporter Maximilian Koch über Bayerns Einzug ins Achtelfinale

Das der Transfer noch nicht fix ist, ruft nun den FC Bayern auf den Plan. Laut dem Bericht sollen die Bayern-Bosse schon in Kontakt mit der Spielerseite sein. Doch billig dürfte ein Wechsel von Gittens nach München nicht werden. Der BVB soll angeblich 65 Millionen Euro für den 20-Jährigen verlangen, Chelsea zuletzt 55 Millionen geboten haben. Ist das Bayern-Interesse an Gittens also wirklich ernst, wird man sich auf ein Wettbieten mit den Londonern einstellen müssen.

Die "Blues" sollen dem Außerstürmer einen 7-Jahres-Vertrag und ein Jahresgehalt von 6,5 Mio. Euro geboten haben. In Dortmund soll er bislang 3,5 Mio. Euro pro Jahr verdienen.

Neben Gittens stehen auch Rafael Leao (26) von AC Mailand und Bradley Barcola (22) von PSG beim FC Bayern hoch im Kurs. Bracola soll der Wunschspieler von Eberl sein, der für Verhandlungen extra die Klub-WM verlassen hat und wieder nach München geflogen ist.

Konrad Laimer nach dem Spiel gegen die Boca Juniors

21.06.2025 - Bayern-Talent Adam Aznou denkt über Abgang aus München nach

Außenverteidiger Adam Aznou (19) ist erst seit Anfang Juni wieder von seiner Leihe zu Spaniens Erstligist Valladolid zurück in München und reiste sofort mit dem FC Bayern zur Klub-WM in die USA. Doch kaum trägt der 19-Jährige wieder das Trikot des deutschen Rekordmeisters, da denkt er bereits schon wieder über einen möglichen Abschied nach.

In einem Interview mit dem Twitch-Streamer Gerard Romero sagte Aznou: "Meine Zukunft ist nicht klar. Ich möchte spielen. Wenn ich bei Bayern keine Spielminuten bekomme, werden wir eine Lösung suchen müssen."

Klarer Seitenhieb in Richtung Bayern-Coach Vincent Kompany. Sollte der Belgier dem jungen marokkanischen A-Nationalspieler in naher Zukunft nicht ausreichend Spielpraxis bei den Profis ermöglichen, um dessen Entwicklung zu fördern, dann spielt Aznou offenbar mit dem Gedanken, die Münchner wieder zu verlassen.

Aznou wechselte im Sommer 2022 vom FC Barcelona nach München, kam in dieser Zeit aber erst auf vier Profieinsätze bei den Bayern. Bei der Klub-WM in den USA wurde der 19-Jährige gegen Auckland erst in der 82. Minute eingewechselt.

20.06.2025 - Coman fordert Neuzugänge

Max Eberl hatte unter der Woche die Homebase des FC Bayern verlassen. Der Sportvorstand flog nach München, um sich um Transfers zu kümmern. Denn bisher tut sich der Rekordmeister schwer, nach Tom Bischof und Jonathan Tah Neuzugänge zu präsentieren.

Florian Wirtz gab den Bayern einen Korb, Nico Williams nach übereinstimmenden Medienberichten auch. Der Druck auf Eberl steigt. Auch vonseiten der Bayern-Spieler. "Wir brauchen noch Spieler, weil die Saison sehr lang ist", betonte Kingsley Coman. Konkret würde er sich nicht über zwei bis drei neue Teamkollegen beschweren.

Kingsley Coman hofft auf weitere Verstärkung

"Wir hatten am Ende der vergangenen Saison viele Verletzungen", so der Franzose weiter: "Wenn Leroy Sané nicht mehr da ist, brauchen wir Spieler, weil wir als Mannschaft gewinnen wollen." Schon vor wenigen Tagen hatte Joshua Kimmich öffentlich Verstärkung gefordert. Ob Eberl bald liefern kann?

20.06.2025 - Comans klare Bayern-Botschaft: "Ich will gerne bleiben"

In Miami wartete der immer wieder als Verkaufskandidat gehandelte Außenstürmer Kingsley Coman vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Boca Juniors mit einer klaren Botschaft auf. "Ich habe gesagt, ich will gerne bleiben", sagte der 29-Jährige, der seit zehn Jahren das Bayern-Trikot trägt.

"Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, ganz einfach. Und Fußball ist so: Wenn du einen Vertrag hast und dich wohlfühlst, kannst du bleiben", sagte Coman. Er verwies außerdem explizit auf Vincent Kompany. "Der Trainer hat immer gesagt, ich brauche dich, ich brauche dich fit, ich brauche dich gut." Kompany sagte dazu später: "Für mich hat Kingsley immer eine wichtige Rolle gespielt."

Kingsley Coman beim Pressegespräch in Miami

Vor einem Jahr stand zeitweise ein für den Verein lukrativer Transfer von Coman nach Saudi-Arabien im Raum. Dazu sagte der Franzose: "Ich wollte immer bleiben. Aber du musst dir im Fußball immer alle Möglichkeiten anhören."

19.06.2025 - Williams sagt dem FC Bayern endgültig ab

Seit Mittwoch und dem Transfer von Torwart Joan García von Espanyol zu Marc-André ter Stegens FC Barcelona ist klar: García (24), das ist in Spanien ein offenes Geheimnis, ist bei Barca als neue Nummer 1 eingeplant – und ter Stegen steht ein Jahr vor der WM auf dem Abstellgleis.

Spätestens, wenn der 33-Jährige am 13. Juli zum Auftakt der Saisonvorbereitung erscheint, soll ihm Flick reinen Wein einschenken. Die Verpflichtung von García, prophezeit das katalanische Blatt "Sport", "impliziert den Weggang" ter Stegens. Das notorisch klamme Barca will den Kapitän von der Gehaltsliste bekommen, um Geld für Neuzugänge wie García oder Nico Williams freizumachen.

An jenem Williams ist auch der FC Bayern stark interessiert. Doch nach übereinstimmenden Medienberichten hat der 22-Jährige dem Rekordmeister nun endgültig einen Korb gegeben. Er forciert den Wechsel von Atheltic Bilbao zu Barca – eine weitere herbe Niederlage für Bayerns Sportvorstand Max Eberl auf dem Transfermarkt. Eine mündliche Vereinbarung zwischen Williams und Barca soll demnach seit mehreren Tagen bestehen.

17.06.2025 - LaLiga-Boss warnt Barcelona vor Williams-Transfer

Das wird die Bayern-Bosse freuen. LaLiga-Boss Javier Tebas hat den FC Barcelona, den Hauptkonkurrenten im Werben um Nico Williams, vor einem Transfer des Flügelflitzers gewarnt. Bei einem Besuch des Esade Campus in Madrid sagte er, dass er sich nicht sicher ist, ob sich die Katalanen Williams überhaupt leisten könnten. Immerhin kostet der Spanier rund 65 Millionen Euro.

Aber mehr noch. Tebas meinte: "Im Moment erfüllt der Klub nicht die Vorgaben für freies Handeln auf dem Transfermarkt. Er darf weiter nicht unter der 1:1-Regel operieren. Wenn Barcelona Nico also verpflichten will, müssen erst Spieler verkauft und signifikante Änderungen bei den Finanzen herbeigeführt werden." Ob dem Klub von Trainer Hansi Flick das gelingt?

Die Münchner hätten sicherlich nichts dagegen, wenn Barcelona die Auflagen für einen Williams-Wechsel nicht erfüllt. Immerhin würde man den Außenstürmer, der laut übereinstimmenden Medienberichten gerne nach Katalonien gehen würde, selbst gerne verpflichten.

17.06.2025 - Cincinnati-Boss bestätigt Müller-Angebot

Während sich Thomas Müller mit dem FC Bayern in Orlando auf das zweite Gruppenspiel gegen die Boca Juniors (Samstag, 3 Uhr MESZ) vorbereitet, laufen im Hintergrund die Gespräche um die Zukunft des Stürmers. Nun bestätigte Cincinnati-Boss Jeff Berding ein Angebot an Müller. "Wir haben ihm ein gutes Angebot gemacht, wir hatten einige Gespräche mit seinen Beratern", so der CEO des MLS-Klubs gegenüber der "Bild": "Am Ende hat er viele Optionen. Wir respektieren, wenn er und seine Berater etwas anderes suchen."

Ganz aufgegeben hat Berding allerdings noch nicht: "Wir wissen, dass es seine Abschiedstour hier mit Bayern München ist und er sich dann entscheiden wird, wie es weitergeht. Wer weiß, was am Ende passiert." Klar ist: Mehrere Vereine aus der MLS sind an Müller dran. Darunter auch Bayern-Partnerklub Los Angeles FC.

16.06.2025 - Vidovic wechselt nach Zagreb

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Gabriel Vidovic verlässt den FC Bayern, wechselt zu Dinamo Zagreb. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm sportlich wie persönlich weiterhin viel Erfolg", wird Sportdirektor Christoph Freund in der Pressemitteilung des Rekordmeisters zitiert. Schon in der Saison 2023/24 wurde Vidovic nach Zagreb ausgeliehen. Nach seiner Rückkehr nach München konnte er sich nie so wirklich durchsetzen, war bis Winter an Mainz 05 ausgeliehen.

15.06.2025 - Stanisic und Kimmich äußern sich zu Sané-Wechsel

Damit hätten vor wenigen Monaten nur die Wenigsten gerechnet. Leroy Sané schließt sich ab dem 1. Juli Galatasaray an. Kein internationaler Top-Topklub, keine Top-Liga. Auch Teamkollege Joshua Kimmich scheint ein wenig irritiert zu sein, dass es den Flügelspieler nach Istanbul verschlägt. "Ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es in die Türkei geht", meinte der Sechser: "Das hätte ich ehrlicherweise gar nicht damit gerechnet."

Dennoch habe Sané seine Gründe für den Wechsel. Mitunter boten die Türken mehr als der Rekordmeister. "Ich hoffe, dass er auf die Entscheidung zurückblickt und sagt, dass es die richtige Entscheidung war", so Kimmich weiter. Ähnlich sieht es Teamkollege Josip Stanisic: "Ich habe, als er gekommen ist, einfach gelacht und mich auch für ihn gefreut. Er hat die Entscheidung so getroffen. Er wird schon wissen, wieso."

Bevor Sané aber ab Juli in der Süper Lig durchstartet, kickt er noch für den FC Bayern bei der Klub-WM. Das erste Gruppenspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany um 18 Uhr (MESZ) in Cincinnati gegen Auckland City aus Neuseeland.

14.06.2025 - Deal kurz vor dem Abschluss: So viel soll der FC Bayern für Tel kassieren

Nach dem Abschied von Leroy Sané scheint bald ein weiterer Transfer in trockenen Tüchern zu sein. Wie die Sportbild berichtet, soll der endgültige Wechsel von Mathys Tel (20) vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur kurz vor dem Abschluss sein. Der 20-jährige Stürmer ist bereits seit Januar 2025 an den Premier-League-Klub ausgeliehen, die Münchner kassieren dafür eine Gebühr von zehn Millionen Euro.

Nun wollen die Londoner Tel fest verpflichten. Zwar zieht der frischgebackene Europa-League-Sieger nicht die 45-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel, doch soll man sich mit dem FC Bayern auf eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro für den jungen Franzosen geeinigt haben.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Zusammen mit der Ausleihgebühr werden damit insgesamt 45 Millionen Euro auf das Konto der Münchner fließen. Geld, welches die Bayern-Verantwortlichen sehr gut gebrauchen können, denn nach dem Weggang von Sané, Thomas Müller und nun auch Mathys Tel herrscht bei den Münchnern Personalbedarf im Offensivbereich.

Als Topkandidaten gelten Nico Williams (22/Atletic Bilbao), Rafael Leao (26/AC Mailand) und Bradley Barcola (22/ PSG). Williams soll Medienberichten zufolge allerdings zu einem Wechsel zum FC Barcelone tendieren (siehe Eintrag vom 13. Juni).

13.06.2025 - Bayern? Williams soll zu Barca tendieren

Nachdem der Transfer von Florian Wirtz gescheitert ist und Leroy Sané zum Ende des Monats zu Galatasaray Istanbul wechselt, ist der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Spieler für die Offensive. Nico Williams von Athletic Bilbao gilt dabei als der heißeste Kandidat des Rekordmeisters.

Laut übereinstimmenden Medienberichten tendiert der 22-jährige Spanier allerdings zu einem Wechsel zum FC Barcelona. Nach zwei Gesprächen mit den Bayern soll Williams laut "Sport” am Freitag Kontakt mit den Katalanen gehabt haben. Neben den Bayern sollen der FC Arsenal und der FC Chelsea grundsätzlich Interesse zeigen, während Bilbao versucht, Williams zu halten.

"In der Offensive haben wir jetzt zwei weniger, das ist Fakt. Von daher ist es ganz klar unser Ziel, uns da noch zu verstärken und richtig Qualität dazu zu holen”, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Freitag. Ob das in Person von Williams gelingt, ist unklar. Sollte der Transfer des spanischen Europameisters jedoch nicht zustande kommen, wäre dies eine weitere Niederlage für den FC Bayern und Sportvorstand Max Eberl.

11.06.2025 - Bericht: Sané wird den FC Bayern verlassen

Das ist ein Hammer! Laut "Sky" ist die Entscheidung in der Causa Leroy Sané gefallen. Der Flügelspieler wird den FC Bayern verlassen, seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Sané habe das nachgebesserte Angebot der Bayern-Bosse abgelehnt. Der 29-Jährige fliegt voraussichtlich auch nicht in die USA. Eine finale Entscheidung steht aber noch aus. Vor allem Galatasaray Istanbul soll nun drücken, Sané zu verpflichten.

11.06.2025 - Eberl und Freund trafen sich mit Williams-Beratern

Neben Portugals Rafael Leao war er der Kicker, auf den die Bayern-Fans beim Nations-League-Finale besonders schauten: Nico Williams. Der spanische Flügelflitzer ließ vor allem in der ersten Halbzeit sein Können aufblitzen. Technisch starke Tempo-Dribblings sorgten für spektakuläre Momente. Macht er die bald öfter in der Allianz Arena? Laut "Sport Bild" sollen sich Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund bereits mit den Williams-Beratern getroffen haben.

Und zwar im Rahmen des Endspiels. Demnach wurde sogar schon über ein Gehalt von 15 bis 20 Millionen Euro diskutiert. Machen die Bayern nun ernst? Williams soll immerhin nicht abgeneigt sein, sich dem Rekordmeister anzuschließen. Auch müssten die Münchner nur die Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro aktivieren. Trotzdem bleibt abzuwarten, ob der Transfer zustande kommt. Solch ein Treffen, um die Realisierbarkeit eines Wechsels auszuloten, ist keine Seltenheit.

10.06.2025 - FCB hat wohl PSG-Star Barcola im Visier

Bradley Barcola weiß, wie man in München Titel gewinnt. Jüngst krönte sich der 22-Jährige mit Paris Saint-Germain in der Allianz Arena zum Champions-League-Sieger. Ab Sommer könnte er dann öfter in Fröttmaning auflaufen. Laut "Sky" hat der FC Bayern den Linksaußen ins Visier genommen. Mehr noch: Barcola soll gar der Wunschkandidat der Münchner sein.

Doch einfach wird ein Transfer keinesfalls: Der schnelle und technisch starke Franzose hat keine Ausstiegsklausel, auch will ihn PSG gerne behalten. Dementsprechend hoch dürfte eine Ablösesumme werden. Übrigens: Sollte der Barcola-Coup nicht gelingen, gilt weiterhin Nico Williams (Athletic Bilbao) als Option. Im Nations-League-Finale präsentierte der Spanier immer wieder seine Dribbelstärke.

Gut für den FC Bayern: Unendlich in die Höhe treiben können die Basken die Ablösesumme für Williams nicht. Der Flügelspieler hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Auch Williams selbst soll sich einen Wechsel an die Isar vorstellen können. Jedoch könnte das Gehalt zum Knackpunkt werden. Bei Bilbao kassiert er aktuell zwischen sieben und acht Millionen Euro netto pro Jahr.

08.06.2025 - Portugal-Coach spricht über Palhinha-Zukunft

Wie beim FC Bayern muss sich Joao Palhinha bei Portugal derzeit mit einem Bankplatz begnügen. Wohl auch am Sonntagabend (21 Uhr) im Nations-League-Finale gegen Spanien. Trotzdem schwärmt Coach Roberto Martínez in höchsten Tönen vom Sechser. "Palhinha ist einer dieser Spieler, die man nur wenig sieht, die aber einen totalen Einfluss auf ihr Team haben", sagte er vor dem Endspiel in der Allianz Arena. "Bei diesem Einfluss rede ich nicht nur von den Spieltagen, sondern auch von den Trainings."

Palhinha habe eine hohe Intensität und einen hohen Anspruch. Warum es trotzdem nicht für die Startelf reicht? "Die Konkurrenz im Mittelfeld von Portugal ist maximal groß", so Martínez: "Ich erhoffe mir nächste Saison das Beste von Palhinha, wenn er eine gute Vorbereitung und eine gute Klub-WM hinter sich hat." Übrigens: Der 51-Jährige sich mit Bayern-Coach Vincent Kompany bereits über dessen schwere Situation unterhalten.

"Ich habe viel mit Kompany gesprochen und wir haben beide dieselbe Meinung, dass Joao sich trotz der Schwierigkeiten nie aufgegeben hat", betonte er. "Er war und ist immer da, um zu helfen." Ob diese Bereitschaft reicht, um über den Sommer hinaus in München bleiben zu können? "Ich will für diesen Klub spielen, aber ich werde ein Gespräch mit dem Trainer und den Sportdirektoren führen müssen, um zu sehen, ob ich meine Möglichkeiten bekommen werde", meinte der Abräumer zuletzt.

07.06.2025 - Bayern-Flirt Gakpo spricht über möglichen Wechsel nach München



Neben Kaoru Mitoma (28/Brighton), Rafael Leão (25/AC Mailand) und Eberechi Eze (26/Crystal Palace) wird dem FC Bayern auch ein Interesse an Liverpool-Star Cody Gakpo (26) nachgesagt.

Bei einer PK vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland hat sich der niederländische Nationalspieler nun zu einem möglichen Transfer nach München geäußert.

Auf das Interesse des deutschen Rekordmeisters angesprochen, sagte der 26-Jährige laut "Goal", dass er selbst noch nichts vom Münchner Interesse gehört hätte. "Ich schirme mich davon ab. Vielleicht hat mein Agent etwas gehört, aber ich konzentriere mich auf mich selbst", so der Stürmer weiter.

Bei Liverpool steht der Linksaußen, der aktuell einen Marktwert von 70 Millionen besitzt, noch bis Ende Juni 2028 unter Vertrag. Einen möglichen, vorzeitigen Wechsel wollen sich die "Reds" sehr gut bezahlen lassen. Medienberichten zufolge soll Liverpool eine Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro für den Niederländer aufgerufen haben. Weiter heißt es aber auch, dass man sich an der Anfield Road bei einem Angebot zwischen 70 und 80 Millionen Euro zum Umdenken bewegen würde.



06.06.2025 - Bayern-Youngster Vidovic kurz vor Wechsel

Der Kroate Gabriel Vidovic (21) steht nach vier Kurzeinsärzen in der Rückrunde kurz vor einem Wechsel zu Dinamo Zagreb für eine Ablösesumme von 1,2 Millionen Euro. Dann würde er nicht mit zur Klub-WM reisen. Nach Zagreb war Vidovic bereits bei 2023/24 für eine Saison ausgeliehen

Als Tauschgeschäft: FC Bayern bietet Kim für Leao an

Der FC Bayern will Min-jae Kim abgeben – und könnte dabei auf einen Tausch mit der AC Milan setzen. Laut "Gazzetta dello Sport" zeigt Milan wohl Interesse am südkoreanischen Innenverteidiger, der nach enttäuschenden Leistungen in München vor dem Abschied steht.

Ein fester Transfer wäre Bayern lieber als eine Leihe, die Münchner fordern rund 30 Millionen Euro. Milan hingegen bevorzugt ein Leihe.

Laut "Kicker" könnte Kim offenbar Teil eines Pakets im Werben um Rafael Leao werden. Der Flügelstürmer steht weit oben auf der Wunschliste der Münchner. Durch Kims Einbindung könnte Bayern die hohe Ablöse für Leao drücken.

Auch Klubs aus England und Paris haben wohl Interesse an Kim signalisiert.

03.06.2025 - Coman denkt an Abschied aus München

Die Zeichen stehen auf Abschied! Laut den Transferexperten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg möchte der FC Bayern Kingsley Coman wohl im Sommer abgeben. Auch Coman selbst steht einem Wechsel mehr als offen gegenüber.

Romano berichtet, dass verschiedene Klubs bereits über die Situation des französischen Nationalspielers genau beobachten.

Bereits im vergangenen Sommer zeigte der FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick Interesse am französischen Flügelspieler – beide verbindet der gemeinsame Champions-League-Sieg 2020, bei dem Coman den entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen Paris Saint-Germain erzielte.

Aktuell soll Coman allerdings einen Wechsel nach Saudi-Arabien bevorzugen. Auch der FC Liverpool hat sich bereits erkundigt – und ist nicht der einzige Premier-League-Klub, der ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen hat.

Als mögliche Ablösesumme werden rund 30 bis 40 Millionen Euro gehandelt. Zudem könnte der FC Bayern durch einen Transfer Comans sein Gehalt in Höhe von etwa 17 bis 18 Millionen Euro brutto pro Jahr einsparen.