FC Bayern: Doch schlimmer als gedacht – Stanisic-Diagnose ist da

Der FC Bayern muss den nächsten Ausfall verkraften: Josip Stanisic zog sich gegen Wolfsburg eine Kapselverletzung zu. Auch Joshua Kimmich wird gegen Köln weiter fehlen.

Am Sonntagabend gab es noch leichte Entwarnung bei Josip Stanisic, jetzt ist die Diagnose da: Der Defensivspieler hat sich beim 8:1 gegen den VfL Wolfsburg eine Kapselbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und fällt vorerst aus.

Dies gab der Rekordmeister am Montagnachmittag bekannt. Der Kroate verließ in der Nachspielzeit gegen Wolfsburg angeschlagen den Platz, nachdem er mit dem rechten Fuß umgeknickt war.

Auch Kimmich fällt gegen Köln wohl weiter aus

Bayern hatte zu dieser Zeit keinen Wechsel mehr zur Verfügung und spielte die restlichen Minuten in Unterzahl zu Ende. "Schaut nicht so schlimm aus", meinte Sportboss Max Eberl in der Mixed Zone. Auch Stanisic selbst sei da noch guter Hoffnung gewesen, die Realität bedeutet aber die nächste Zwangspause für den 25-Jährigen. Wie lange Bayerns Rechtsverteidiger ausfällt, gaben die Bayern nicht bekannt.

Am Mittwoch (20.30 Uhr, RTL und Sky) beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Köln müssen die Münchner wohl zudem weiter auf Joshua Kimmich verzichten. Denn an einen Einsatz glaubt der 30-Jährige nicht. "Ich denke nicht", antwortete er in den Katakomben der Allianz Arena auf die Nachfrage, ob es bei ihm in drei Tagen gegen den 1. FC Köln wieder geht.

Joshua Kimmich schaute sich das Spiel auf der Tribüne an. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der Mittelfeld-Chef der Bayern plagt sich seit knapp zwei Monaten mit anhaltenden Problemen am Sprunggelenk herum, verpasste bereits die Partie drei Tage vor Weihnachten in Heidenheim (4:0). Das Torfestival gegen Wolfsburg schaute er sich bei Minusgraden dick eingepackt mit seiner Familie von der Tribüne aus an.