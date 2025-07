Interview FC Bayern: Deutscher Stammtisch in den USA mit Klinsmann und Müller? "Das fände ich genial"

Der ehemalige Bayern- und Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist ein USA-Experte. In der AZ spricht der Wahl-Kalifornier über das schon damals unübersehbare Talent von Thomas Müller – und was ihn in Los Angeles erwarten würde.

26. Juli 2025 - 20:39 Uhr