Mit Nicolas Jackson hat der FC Bayern am Deadline Day doch noch seine Offensiv-Verstärkung bekommen. Der Senegalese bringt eine neue Dimension in den Kader – wird aber sicher mehrere Spiele verpassen.

Am Ende dauerte es tatsächlich bis Montagabend um 23 Uhr, bis an der Säbener Straße endlich der sprichwörtliche weiße Rauch aufstieg. "FC Bayern leiht Nicolas Jackson vom FC Chelsea aus", lautete die nüchterne Überschrift der Vollzugsmeldung, mit der für den Rekordmeister ein turbulentes Transferfenster zu Ende ging.

Kurz vor knapp schnappten sich die Münchner also doch noch die dringend benötigte Verstärkung für die Offensive. Dass der Deal nur 24 Stunden vorher eigentlich schon geplatzt war? Im Nachgang eine Randnotiz.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden

Eberl freut sich über "sofortige Verstärkung" Jackson

"Nicolas passt mit seiner Dynamik und Präsenz sehr gut in unser Anforderungsprofil, ist hungrig, wird unsere Möglichkeiten in der Offensive mit seinen Fähigkeiten erweitern und sofort eine Verstärkung für unsere Mannschaft sein", sagte Sportvorstand Max Eberl über den Neuzugang, der "von Anfang an Feuer und Flamme" gewesen sei, für die Bayern zu spielen.

Eine entscheidende Rolle bei der Verpflichtung soll Trainer Vincent Kompany genommen haben. Laut übereinstimmender Medienberichten zeigten mehrere Klubs aus England und anderen Ländern Europas Interesse an Jackson. Doch der entschied sich für einen Wechsel zu den Bayern und Kompany, der den Senegalesen laut "Sun" bereits während seiner Zeit bei Anderlecht verpflichten wollte.

FC Bayern zahlt knapp 25 Millionen für einjährige Jackson-Leihe

Für den senegalesischen Nationalspieler haben die in diesem Sommer sonst so sparsamen Münchner ein stattliches Gesamtpaket geschnürt. Alleine die Leihgebühr soll sich auf 16,5 Millionen Euro belaufen, dazu übernehmen die Münchner das Gehalt in Höhe von acht Millionen. Alleine die einjährige Leihe schlägt also schon mit knapp 25 Millionen Euro zu Buche.

Zudem haben sich die Münchner eine Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro gesichert, welche ab einer bestimmten Anzahl absolvierter Spiele verpflichtend greift. Für einen Spieler, der wahrscheinlich vorerst nicht für die erste Elf eingeplant ist, eine ordentliche Summe!

Jackson bringt etwas mit, was sonst niemand im Bayern-Kader hat

Mit seiner Spielweise könnte der 24-Jährige bei den Bayern aber zu einer echten Waffe werden. Jackson ist kein klassischer Neuner, der im Strafraum lauert und auf seine Chancen wartet. Stattdessen lässt er sich gerne etwas ins Mittelfeld zurückfallen, wo er mit dem Rücken zum Tor agiert, den Ball mit seiner Körpergröße von 1,87 Metern abschirmt, am Gegenspieler vorbei legt und mit seinem Tempo hinterherjagt. Ein spielerisches Element, das sonst niemand im Bayern-Kader mitbringt.

"Nicolas wird unserem Offensivspiel noch einmal eine weitere Note geben, er deckt ein großes Spektrum ab: Er bringt viel Geschwindigkeit mit, ist torgefährlich, sucht mannschaftsdienlich Wege in der Tiefe", meint auch Sportdirektor Christoph Freund.

Jackson kommt ohne Spielpraxis zum FC Bayern

In England eilte dem Senegalesen in den vergangenen Jahren allerdings der Ruf als Chancentod voraus, was sich beim Blick auf die Zahlen jedoch nicht bestätigen lässt. Bei Chelsea kam er in 81 Spielen auf 30 Tore und zwölf Vorlagen, im Schnitt war er also in jedem zweiten Spiel an einem Treffer beteiligt. Auch bei seinem Ausbildungsklub FC Villarreal, wo der Angreifer seinen Durchbruch im Herrenbereich schaffte, war seine Quote mit 13 Treffern und sechs Vorlagen in 48 Partien ordentlich.

Inwiefern der 24-Jährige tatsächlich eine Sofortverstärkung ist, wird sich zeigen. Beim FC Chelsea war er unter Trainer Enzo Maresca aussortiert worden und kam in dieser Saison noch kein einziges Mal zum Einsatz. Sein bis dato letztes Pflichtspiel absolvierte er Anfang Juli bei der Klub-WM gegen Fluminense. Spielpraxis? Fehlanzeige!

Jackson wird dem FC Bayern im Winter wochenlang fehlen

Und dann wäre da noch ein zweiter, nicht zu unterschätzender Haken an der ganzen Sache: In diesem Winter findet in Marokko der Afrika-Cup statt, an dem Jackson mit der senegalesischen Nationalmannschaft teilnehmen wird. Das Turnier läuft vom 21. Dezember bis zum 18. Januar. Für diesen Zeitraum sind bei den Bayern fünf Bundesliga- und ein Champions-League-Spiel angesetzt.

Heißt im Klartext: Die Münchner haben das 25-Millionen-Leihpaket in dem Wissen geschnürt, dass Jackson neben den vier bereits absolvierten Pflichtspielen auch noch im Winter bis zu fünf Partien verpassen wird. Ein Fakt, der den Handlungsdruck der sportlichen Führung auf der Zielgeraden dieser seltsamen Transferperiode noch einmal deutlich unterstreicht. Sei's drum, am späten Montagabend stieg trotzdem noch weißer Rauch über der Säbener Straße auf.