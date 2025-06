Am Sonntag startet der FC Bayern in die neue Klub-WM in den USA. Vorab äußerte sich Bayerns Sportvorstand über viele aktuelle Themen und Personalien. Die AZ war dabei.

Max Eberl äußert sich in Orlando vor dem Bayern-Start in die Klub-WM.

Max Eberl hatte den Saal im noblen Mannschaftshotel des FC Bayern in der Disney World gerade erst ein paar Minuten verlassen, da fing es draußen an zu schütten. Ja, im Sunshine State Florida kann es ganz schön nass werden, bei schwülen 33 Grad kam der Schauer am Donnerstagnachmittag aber gerade recht. Bei der Vormittagseinheit hatten die Stars um Thomas Müller wieder mächtig geschwitzt. Diese Klub-WM wird für alle Spieler eine enorme Belastung. Am Sonntag bestreitet Bayern in Cincinnati das erste Gruppenspiel gegen Auckland City (18 Uhr). Vorab äußerte sich Bayerns Sportvorstand über viele aktuelle Themen und Personalien. Die AZ war dabei.



Eberl über:



...Leroy Sané, der zu Galatasaray wechselt: "Er hatte die Wahl. Wir haben verhandelt. Dann gab es die Situation mit dem Beraterwechsel. Wir haben unsere Zahlen dann nicht mehr angepasst. Er wusste, für was wir es gerne machen wollen würden. Man hat versucht, in Gesprächen Brücken zu bauen (...), damit weder er noch Bayern München das Gesicht verliert. Er hat das total verstanden, was wir gemacht haben. Jetzt hat er sich anderweitig entschieden für Galatasaray. Es ist seine Lebensentscheidung, es ist völlig legitim, der Vertrag läuft aus. Daher überhaupt kein Groll. Das zeigt eben auch, dass er die 14 Tage jetzt hier noch dabei sein will. Es ist eine kuriose Situation für uns alle, aber dieses Turnier ist eben neu. Er hat einfach Bock drauf, zu kommen. Da war für uns klar: Er soll kommen. Wir brauchen seine Qualitäten. Die ersten vier Spiele musst du auch erst mal überstehen."

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

"Jetzt ist Klub-WM und der Fokus aufs Sportliche. Das andere kommt dann danach"

...mögliche Neuzugänge auf der offensiven Außenbahn und Wechselgerüchte um Kingsley Coman: "Erst mal ist King jetzt bei uns, die Situation bei Leroy ist klar. Wir haben dann erst mal zwei Spieler weniger in der Offensive mit Leroy und Thomas Müller. Und dann schauen wir uns an, was Transfers nach der Klub-WM betrifft. Wir trennen das ganz klar: Jetzt ist Klub-WM und der Fokus aufs Sportliche. Das andere kommt dann danach. King hat über die Jahre Großartiges geleistet, er ist jetzt körperlich wirklich stabil. Das war ja oft seine Achillesferse, dass er oft nicht zu hundert Prozent spielen konnte. Er trägt jetzt hoffentlich dazu bei, dass wir weit kommen bei der Klub-WM. Und dann wird man sehen, wie die Kaderplanung in Gänze aussieht."



...die Neuzugänge Jonathan Tah und Tom Bischof: "Tom Bischof ist Nationalspieler geworden, es sind zwei ablösefreie deutsche Nationalspieler. Das ist für uns schon ein großer Schritt. Beide werden uns weiterbringen. Tom mit seiner Kreativität und Ballsicherheit, Jona ist hinreichend bekannt. Nachdem Eric Dier den Verein verlassen hat, haben wir mit Jonathan einen deutschen Nationalspieler, der Führungsspieler sein kann, der uns bestimmt Stabilität in der Defensive geben kann."



...Mathys Tel, der noch an Tottenham verliehen ist und nicht bei der Klub-WM dabei ist: "Mathys war ein halbes Jahr bei Tottenham. Er wollte die U21-Europameisterschaft mit Frankreich spielen, das haben wir ihm zugestanden. Wir reden mit Tottenham, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Da schauen wir mal, was bei rauskommt."



... Minjae Kim: "Minjae quält sich ein bisschen mit seiner Achillessehne, er hat die Probleme schon lange mit sich getragen. Es wurde nach außen getragen, dass er seine Gesundheit riskiert hätte - aber an diesem Punkt waren wir nicht. Wir haben das schon sehr gut im Griff gehabt. Jetzt sagt er halt, er will jetzt richtig gesund werden. Er wird die nächsten Tage ins Training einsteigen und zu unserem Kader dazustoßen. Und dann hast du natürlich eine Konkurrenzsituation. Mit Upamecano, Minjae und Jona hast du drei, mit Stanisic und Hiroki Ito vier oder fünf Innenverteidiger. Wir sind dann sehr gut aufgestellt, was die Defensive betrifft. Und da muss sich Minjae eben durchbeißen."



...Dayot Upamecano: "Er hat trainiert. Das ist das Schöne, dass wir die verletzten Spieler wieder zurückbekommen. Er ist wieder komplett dabei. Und zur Vertragsverlängerung: Die Gespräche laufen. Unser Ziel ist klar, mit ihm zu verlängern."

"Wir haben einen klaren Plan, wie wir Dinge umsetzen wollen"

...die Absage von Florian Wirtz: "Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Preis, den Liverpool jetzt anscheinend zahlen muss, hätten bezahlen können. Klar war, das hat der ganze Verein kommuniziert, dass der Spieler herausragend ist und dass wir uns sehr gut hätten vorstellen können, dass er zum FC Bayern wechselt. Jetzt hat er sich anders entschieden, obwohl die Gespräche sehr gut waren. Alle waren mit dabei, alle waren am Tisch. Aber Florian hat sich anders entschieden. Auf dem Transfermarkt ist das so. Im ersten Step sagt man zwar: Mist. Aber eine Tür geht zu, eine andere geht auf. Jetzt werden wir uns wieder neu aufstellen für die Zukunft. Florian wird seinen Weg in Liverpool machen. Jetzt versuchen wir, einen anderen herausragenden Spieler zu finden, der mit uns erfolgreich ist."



...Nico Williams, der als Neuzugang für die Offensive gehandelt wird: "So viele Namen, so viele Namen. Florian Wirtz wäre ein großer Name gewesen. Wir haben einen klaren Plan, wie wir Dinge umsetzen wollen. Wenn wir das alles realisieren, dann würden wir sehr gut dastehen. Aber dafür ist noch einiges zu tun, der Transfermarkt ist erst am Beginn. Ich bin sehr sicher, dass wir eine sehr schlagkräftige Truppe haben und auch die Finanzen im Griff haben werden."



...die Zukunft von Sacha Boey: "Mit Konni (Laimer) haben wir einen, der eine herausragende Saison als Rechtsverteidiger gespielt hat – für viele überraschend. Mit Stani (Josip Stanisic) und Sacha haben wir drei Rechtsverteidiger, das ist faktisch sehr, sehr viel für eine Position. Jetzt ist Sacha da, jetzt wird er die Klub-WM spielen. Danach wird man sehen."



...Bryan Zaragoza, der vor dem Abschied steht: "Da sind wir offen für einen Transfer. Bryan hat eine sehr gute Phase bei Osasuna gehabt, dann die Verletzung. Dann war er nominiert für die Spanier. Wenn du für die spanische Nationalmannschaft nominiert bist, hast du schon Qualität. Und dann gibt es auch Interesse."