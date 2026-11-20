Harry Kane zieht sich im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln einen Syndesmoseriss zu. Auch Michael Olise verletzt sich.

Ist das bitter - Harry Kane hat sich verletzt und wird dem FC Bayern lange fehlen. "Harry hat einen Syndesmoseriss", bestätigte Max Eberl nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln und geht von einer Ausfallzeit von mindestens drei Monaten aus.

Der Ballon d'Or Gewinner musste im Bundesliga-Heimspiel gegen Köln bereits in der 20. Minute verletzt ausgewechselt werden. Der 33 Jahre alte Torjäger humpelte unter Schmerzen in die Kabine. Für ihn kam Tom Bischof.

Kane hat bei Schussversuch Schlag am linken Fuß abbekommen

Kane war in der 15. Minute bei einem Schussversuch im Strafraum von Joel Schmied gefoult worden. Der Kölner traf den englischen Teamkapitän beim Abwehrversuch am linken Fuß.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Ein Pfiff von Schiedsrichter Robin Braun blieb aus, auch der Videoassistent sah kein Vergehen von Schmied. Kane versuchte es noch einmal, musste dann aber doch raus.

Olise verließ die Allianz Arena auf Krücken

Nach der Pause dann der nächste Schock für die Münchner. Auch für Michael Olise ging es nicht mehr weiter. Der Franzose wurde am Ende der ersten Halbzeit nach einem Schlag auf den Knöchel ebenfalls behandelt und blieb in der Kabine. "Bei Michael wissen wir es noch nicht", sagte Eberl. Bayerns Flügelflitzer verließ die Allianz Arena allerdings auf Krücken.

Für Olise kam der 19-jährige Tim Binder rein. Der Offensivmann feierte damit sein Bundesliga-Debüt, nachdem er seine Profi-Premiere beim 6:1 gegen Magdeburg im Pokal absolviert hatte.

Auch Michael Olise verletzt sich gegen Köln. © IMAGO/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer

Dem FC Bayern gehen somit mehr und mehr die Offensivspieler aus. Kane und Olise sind nach Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari die nächsten prominenten Ausfälle der Münchner.