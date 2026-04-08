FC Bayern – Bestia Neuer scherzt nach Weltklasse-Leistung: "Ist ein Torwartfehler"

Manuel Neuer ist beim 2:1-Hinspielerfolg des FC Bayern im Viertelfinale der Champions League der Held des Abends. Die Stars von Real Madrid verzweifeln am Kapitän der Münchner, der seine Zukunft weiter offen lässt.

40 Jahre und elf Tage und immer noch in übermenschlicher Form: Manuel Neuer. Der Kapitän des FC Bayern wuchs am Dienstagabend einmal mehr über sich hinaus und war der Garant für den 2:1-Sieg der Münchner bei Real Madrid.

Wenig überraschend hielt der Bayern-Torhüter nach der Partie den kleinen Silberpokal für den Spieler des Spiels in der Hand und war zu Scherzen aufgelegt. "War der erste schon drin? Ist ja 'ne Frechheit", sagte Neuer bei "Prime Video" und scherzte: "Ist ein Torwartfehler dann."

Kompany lobt Neuer: "Unglaubliche Saves"

Neuer hatte im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei den Königlichen neun Topchancen vereitelt, Kylian Mbappé und Vinicius Junior trieb er an den Rande der Verzweiflung, ehe Mbappé ihn doch noch überwand. Obwohl Neuer auch an diesem Schuss noch dran war, flutschte der Ball über die Linie – was Neuer im Interview ein wenig irritierte.

"Schade, dass es kein 2:0 geworden ist", sagte er, "aber man weiß ja, wie gefährlich Real Madrid ist. Es wird eine harte und schwere Aufgabe in München." Dort steigt am kommenden Mittwoch das Rückspiel. "Manu hat ein paar unglaubliche Saves gemacht", lobte Trainer Vincent Kompany den 40-Jährigen bei "Prime Video".

Eberl nicht von Neuers Leistung überrascht

Für Bayern-Boss Max Eberl kam dieser Auftritt im Bernabeu keineswegs überraschend. "Ehrlicherweise bin ich nicht erstaunt. Manu spielt schon die ganze Saison auf diesem Niveau. Er spielt eine sehr, sehr gute Saison, hat einfach ein gutes Gefühl, er weiß, wo er zu stehen hat", erklärte Eberl. "Manu hat mit Bravour geleistet und uns in der ein oder anderen Situation gerettet."

Neuers Teamkollege Jonathan Tah pflichtete Eberl bei: "Überrascht euch das? Wir bedanken uns jedes Spiel bei ihm, weil er natürlich was ganz Besonderes mitbringt. Man darf es nicht als selbstverständlich erachten, aber bei ihm ist es Tagesprogramm", sagte er bei "Amazon Video". Besonders von Neuers "Aura" schwärmte der Innenverteidiger nach der Partie.

Neuer über Karriereende: "Es ist alles möglich"

Für Nationalspieler Antonio Rüdiger war Neuer "Bayerns bester Spieler", Prime-Experte Mats Hummels kommentierte: "Eins mit Sternchen, Weltklasse-Leistung. Er ist so schlau im Tor und weiß, was er wann machen muss, das ist das Beeindruckendste an ihm."

Doch wie lange wird Neuer noch im Tor der Münchner stehen? "Es macht Spaß mit den Spielern in der Mannschaft, mit dem Trainerteam, es ist alles möglich, deshalb bin ich trotz meiner 40 immer noch dabei", sagte er. Ob das auch für die kommende Saison gilt, bleibt offen – ebenso, vor allem nach solchen Leistungen, das Thema Nationalmannschaft ...