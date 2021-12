FC Bayern bestätigt: Dieses Jahr kein Comeback von Joshua Kimmich mehr

Joshua Kimmich hat seine Corona-Infektion überstanden, wird dieses Jahr aufgrund von Lungenproblemen aber nicht mehr zum Einsatz kommen. "Kann es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein", sagt der Mittelfeld-Chef.

München - Das Jahr 2021 ist für Joshua Kimmich gelaufen! Wie der FC Bayern am Donnerstag mitteilt, wird der Mittelfeldspieler nach seiner überstandenen Corona-Infektion in den drei verbleibenden Partien nicht mehr zum Einsatz kommen.

"Ich freue mich, dass meine corona-bedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren", wird Kimmich in der Mitteilung zitiert: "Ich werde daher ein Aufbautraining absolvieren und kann es kaum abwarten, im Januar wieder voll mit dabei zu sein."

Kimmich: "Ab Januar attackieren wir dann wieder zusammen"

Bei einer Infiltration handelt es sich - stark vereinfacht gesagt - um Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge, welche zu Verdichtungen im Gewebe führen und die Atmung beeinträchtigen. Eine typische Folge bei einer Corona-Infektion.

"Die restlichen drei Spiele in diesem Jahr schaue ich mir noch von der Couch aus an und ab Januar attackieren wir dann wieder zusammen", schreibt der 26-Jährige bei Instagram.

Der 26-Jährige fehlt damit am Samstag im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker), auswärts am 14. Dezember beim VfB Stuttgart sowie zum Jahresausklang in der Allianz Arena am 17. Dezember gegen den VfL Wolfsburg.

Der Mittelfeldspieler hatte sich nach seiner Corona-Infektion zuletzt zwei Wochen in Quarantäne befunden. Letztmals stand er am 6. November beim Heimspiel gegen den SC Freiburg auf dem Platz. Er gehört zum Kreis der Spieler, die sich aus freien Stücken gegen eine Impfung entschieden haben.

FC Bayern: Auch Choupo-Moting hat nach Corona-Infektion noch Probleme

Kimmich ist nicht der einzige Bayern-Star, der nach einer Corona-Infektion Probleme hat. Auch Eric Maxim Choupo-Moting, der sich schon am Freitag hatte freitesten lassen, kann noch nicht am Training teilnehmen. Laut "Bild" hatte der Angreifer wohl deutliche Symptome und soll über eine Woche flachgelegen haben. Bei ihm soll es in der kommenden Woche eine erneute Untersuchung geben. Danach wird über das weitere Vorgehen entschieden. Auch er wird in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht mehr zum Einsatz kommen.