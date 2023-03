FC Bayern: Bei der Frage nach seinem Vertrag wird Tuchel bemerkenswert ehrlich

Thomas Tuchel legt bei seiner offiziellen Vorstellung als Trainer des FC Bayern einen überzeugenden Auftritt hin. Angesprochen auf seine Vertragslaufzeit reagiert er überraschend offen.

München - Dunkelblaues Sakko, schwarzes T-Shirt, Dreitagebart und eine extrem ruhige, gelassene Ausstrahlung: So präsentierte sich Thomas Tuchel, der neue Trainer des FC Bayern, am Samstagmittag auf dem Podium im Presseraum der Allianz Arena. Der 49-Jährige, der Julian Nagelsmann (35) beerbt, legte einen sympathischen ersten Auftritt hin, für seine starke Rhetorik ist Tuchel ohnehin schon länger bekannt.

Bemerkenswert war dabei auch, wie pragmatisch und realistisch der Coach über seine Vertragslaufzeit sprach. Tuchels Kontrakt ist bis Ende Juni 2025 datiert. "Es ist ein Fortschritt, bei Chelsea habe ich mit 18 Monaten angefangen. Jetzt haben wir zwei Jahre und zwei Monate", sagte Tucheln mit einem Schmunzeln.

Bayern-Coach Tuchel: Über die Vertragslaufzeit wurde nicht lange diskutiert

Doch das sei ohnehin nicht so wichtig. "Für mich spielt das keine große Rolle, ich fühle mich extrem wohl mit der Laufzeit", führte der Coach aus: "Es gab mal ein paar Minuten die Diskussion, ob zwei oder drei Jahre, aber wir können da ganz ehrlich drüber sprechen: Wenn das gut ist, wenn sich alle wohl fühlen, werden wir versuchen, das zu verlängern. Und wenn sich irgendjemand auf dem Podium hier nicht wohlfühlt, wird es auch nicht länger gehen – egal was auf dem Arbeitspapier steht."

Tuchel schaute Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic an, die Bayern-Bossen blickten zustimmend zurück, ihnen schienen diese Ausführungen gut zu gefallen.

Thomas Tuchel hat bewiesen, dass er mit Stars umgehen kann

Mit Tuchel, das ist jetzt schon klar, haben die Münchner einen äußert reifen, erfahrenen Trainer verpflichtet. Einen, der auf seinen Stationen in Mainz, Dortmund, Paris und Chelsea sehr viel erlebt hat, der bewiesen hat, dass er Stars der Kategorie Neymar führen kann. In diesem Punkt ist er seinem Vorgänger Nagelsmann voraus – 2021 hat Tuchel als Krönung seiner bisherigen Karriere zudem die Champions League mit Chelsea gewonnen. Diesen Coup will er nun mit Bayern wiederholen.

"Es ist ein Beruf, in dem es um Leistung geht", sagte Tuchel, "um Momente. Kader verändern sich, Führungsstrukturen verändern sich, manchmal auch zum Leidwesen. Das habe ich bei Chelsea erfahren, dass sich komplette Führungen verändern, bei Paris war es ähnlich, da hat sich der Sportdirektor geändert. Man hat manche Dinge einfach nicht im Griff."

Tuchel über seinen Vertrag: "Ich finde die Laufzeit perfekt"

Der relativ kurze Vertrag gebe ihm daher auch "eine Freiheit, immer wieder neu zu entscheiden, wenn es denn hoffentlich so kommt, dass es meine Entscheidung wird", so Tuchel: "Ich finde die Laufzeit perfekt und werde erstmal alles dafür tun, das Vertrauen zu rechtfertigen und zu erfüllen."

Dieser erste Auftritt des neuen Bayern-Trainers war äußerst vielversprechend.