FC Bayern bangt vor Hoffenheim: Harry Kane fehlt auch am Mittwoch im Training
Harry Kane muss beim FC Bayern weiter eine Pause einlegen müssen. Der englische Stürmerstar fehlte auch bei der Einheit am Mittwoch krankheitsbedingt. Die Bayern waren nach zwei trainingsfreien Tagen am Dienstag in die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) eingestiegen.
Ob der 32-Jährige rechtzeitig bis zum Sonntag wieder einsatzfähig wird, ist offen.
Stanisic wieder im Teamtraining dabei
Entwarnung hingegen bei Josip Stanisic! Der Kroate musste am Dienstag nach einem Zusammenprall das Training vorzeitig abbrechen. Am Mittwoch war der 25-Jährige jedoch wieder im Mannschaftstraining dabei.
Die Münchner haben nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Hoffenheim ist überraschender Tabellendritter. Kane hat in dieser Saison in der Liga schon 22 Mal getroffen.
