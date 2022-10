FC Barcelona bangt vor dem Bayern-Gipfel um zwei Stars

Die Katalanen besiegen Bilbao mit 4:0, Lewy trifft. Sergi Roberto und Gavi müssen raus.

Barcelona - Der FC Bayern ist bereits souverän fürs Achtelfinale qualifiziert, der FC Barcelona so gut wie ausgeschieden. Dafür muss Inter Mailand nur noch das Heimspiel gegen Viktoria Pilsen gewinnen.

Leon Goretzka: "Das wird ein supergeiles Spiel"

Und dennoch dürfte dieses Champions-League-Duell der Katalanen gegen die Münchner am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) alles andere als ein Freundschaftsspiel werden. Zu oft hat Bayern Barça in der jüngeren Vergangenheit vorgeführt.

"Wenn wir im Camp Nou gegen den FC Barcelona spielen, kann es ein Vorbereitungsspiel oder ein Champions-League-Finale sein, egal! Das wird ein supergeiles Spiel, auf das wir uns freuen", sagte Leon Goretzka, der seinem Ex-Teamkollegen Robert Lewandowski eine weitere empfindliche Niederlage zufügen will: "Lewy ist bei Bayern schon sehr verwöhnt gewesen, immer mindestens im Achtelfinale zu stehen und weiterzukommen. Aber jetzt können wir darauf keine Rücksicht mehr nehmen."

Dembélé an allen vier Toren des FC Barcelona beteiligt

Topstürmer Lewy traf am Sonntag beim 4:0-Sieg gegen Athletic Bilbao herrlich aus der Drehung zum zwischenzeitlichen 3:0 (22. Minute). Es war bereits sein zwölftes Liga-Tor im elften Spiel dieser Saison. Stark! Genauso wie die Leistung von Ousmane Dembélé.

Der französische Nationalspieler war an allen vier Toren direkt beteiligt. Die Führung besorgte Ex-BVB-Star Dembélé (12.) auf Vorlage von Lewandowski selbst. Sechs Minuten später legte er den zweiten Treffer durch Sergi Roberto (18.) auf und revanchierte sich dann mit seinem zweiten Assist bei Lewandowski (22.). Dembélés dritte Vorlage nutzte der eingewechselte Ferran Torres (80.) zum Endstand.

Der Sieg wurde durch zwei Verletzungen getrübt. Youngster Gavi musste in der 34. Minute mit einer Leistenverletzung ausgewechselt werden. In der Schlussphase wurde Sergi Roberto vom Platz gefahren, nachdem er sich bei einer Grätsche an der Schulter verletzt hatte. Bangen vor der Partie gegen den FC Bayern.