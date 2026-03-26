Fashion-Fettnäpfchen: FC-Bayern-Star Díaz posiert in Löwen-Outfit

Bitterer Fashion-Fehltritt von Luis Díaz: Auf Instagram posiert der FC-Bayern-Star in einem blauen Outfit und trägt dazu unpassenderweise auch noch eine Kappe der Marke "Loewe". Ob ihm die Rivalität mit dem TSV 1860 bewusst ist?

Ist die Rivalität zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 mittlerweile so irrelevant geworden, dass Neuzugänge dafür überhaupt nicht mehr sensibilisiert werden? Es scheint beinahe so! Anders lässt sich der modische Fauxpas, den sich Luis Díaz nun geleistet hat, nämlich kaum erklären.

Auf Instagram hat der kolumbianische Angreifer, der im vergangenen Sommer vom FC Liverpool nach München gewechselt ist, nun ein Bild von sich in einem blauen Outfit gepostet, was beim traditionsbewussten Teil der stolzen Anhängerschaft des Rekordmeisters ohnehin schon für leichtes Bauchgrummeln sorgen dürfte. Zu allem Überfluss trägt Díaz dabei aber auch noch eine Kappe der Luxus-Brand "Loewe", deren Schriftzug in großen Lettern auf der Vorderseite prangt. Kostenpunkt: 450 Euro. Was für ein modisches Eigentor!

Blaues Outfit und dazu noch eine "Loewe"-Cap: Luis Díaz leistete sich auf Instagram einen Fashion-Fauxpas. © Instagram (@luisdiaz19_)

Die sportliche Rivalität zwischen FC Bayern und 1860 ist schon lange her

Nun muss man dem sympathischen Kolumbianer zugutehalten, dass die Rivalität zwischen seinem FC Bayern und dem TSV 1860 auf dem Platz schon lange ruht: Das bis dato letzte Aufeinandertreffen zwischen beiden Klubs gab es im Februar 2008, als sich die Roten gegen die Blauen in der Verlängerung des Pokal-Viertelfinals in der Verlängerung mit 1:0 durchsetzten.

Seitdem heißen die Rivalen der Münchner auf dem Platz eher Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen oder RB Leipzig. Zwischen beiden Fanlagern wird die Feindschaft aber bis heute gepflogen – Klassenunterschied hin oder her.

Womöglich nimmt Díaz diesbezüglich demnächst Nachhilfe bei seinen Teamkollegen, mit Josip Stanisic oder Aleksandar Pavlovic finden sich im Kader der Bayern ja schließlich auch zwei waschechte Münchner Kindl...