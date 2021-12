Fans wählen ihn zum Spieler des Jahres: Robert Lewandowski räumt bei Globe Soccer Award ab

Große Ehre für Robert Lewandowski. Der Torjäger des FC Bayern hat bei den Globe Soccer Awards gleich zwei Preise gewonnen, unter anderem wurde er von den Fans zum Spieler des Jahres gewählt. Es sind nicht die einzigen Auszeichnungen für den polnischen Superstar.

München - Kurz vor Jahresende wird Robert Lewandowski noch einmal mit Preisen überschüttet. Der 33-Jährige hat bei den Globe Soccer Awards in Dubai gleich zwei Auszeichnungen abgeräumt.

Bei der Zeremonie am Montagabend gewann der Stürmer des FC Bayern den "Maradona Award" für den besten Torjäger des Jahres. Zudem erhielt er den "Tik Tok Spieler des Jahres"-Award, bei dem Fans weltweit ihren Weltfußballer wählen durften. Den wichtigsten Preis nahm allerdings ein anderer in Empfang: Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain wurde mit dem Titel "Fußballer des Jahres" ausgezeichnet.

"Kicker" kürt Lewandowski zur "Persönlichkeit des Jahres"

Für Lewandowski waren die beiden Preise bei den Globe Soccer Awards nicht die einzigen Auszeichnungen am Montag. So kürte ihn das renommierte Fachmagazin "kicker" zudem zur "Persönlichkeit des Jahres 2021". Gewürdigt wurde zum einen Lewandowskis konstante Performance auf Weltniveau: Der 33-Jährige stieß in den vergangenen zwölf Monaten mit 41 Toren in der Bundesliga-Saison 2020/21 sowie 43 Treffern im Kalenderjahr 2021 in neue Dimensionen vor.

Auf der anderen Seite hob das Fachmagazin die persönliche Entwicklung des Angreifers hervor. Diesen zeichne Professionalität, Disziplin, Ehrgeiz und Bescheidenheit aus, dazu nehme er seine Rolle als Weltstar und verantwortungsbewusster Profi mit sozialem Engagement wahr.