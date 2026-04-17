Euphorie mit bitteren Folgen: Nach dem späten Bayern-Sieg gegen Real Madrid stürmen Fans aus der Südkurve bis an die Werbebanden, mehrere Fotojournalisten werden verletzt. Nun ermittelt die Münchner Kriminalpolizei – und die Uefa hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Droht gegen PSG im Halbfinale ein Fan-Ausschluss?

Dem FC Bayern droht nach dem dramatischen Heimsieg im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid ein Nachspiel von der Uefa. Der europäische Verband leitete ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister ein. Dabei geht es unter anderem um Fan-Vorfälle vom Mittwochabend – konkreter wurde die Uefa nicht.

In der Schlussphase der Partie in der Allianz Arena waren einige Anhänger der Münchner über den Zaun geklettert und zum Spielfeldrand vorgedrungen. Im Zuge dessen wurden mehrere Fotojournalisten verletzt (siehe Erstmeldung unten).

Droht Bayern ein Fan-Ausschluss? Uefa hält sich bedeckt

Unklar blieb anhand der Uefa-Mitteilung zunächst, ob den Bayern nun ein Fan-Ausschluss möglicherweise ausgerechnet zum Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain droht. Die Münchner waren nach wiederholten Pyro-Ausschreitungen der eigenen Anhänger im Dezember 2025 beim Heimspiel gegen Union St. Gilloise zur Sperre der gesamten Südkurve verurteilt worden. Diese Sanktion wurde vom Kontroll-, Ethik- und Disziplinargremium der europäischen Fußball-Union zur Bewährung ausgesetzt.

Ob die Strafe nun just im wichtigsten Heimspiel der Saison Anfang Mai vollstreckt werden könnte, ist offen. Die Bayern kämpfen gegen den Titelverteidiger PSG um den Einzug ins Finale der europäischen Königsklasse. Das Hinspiel, das Trainer Vincent Kompany aufgrund einer Gelbsperre verpassen wird, steigt am 28. April auswärts in Paris. Das entscheidende Rückspiel, für das die Uefa-Sanktion drohen könnte, ist für den 6. Mai in der Münchner Allianz Arena vorgesehen.

Erstmeldung vom 17. April 2026, 14 Uhr: Einige Zuschauer hatten sich schon auf die Verlängerung eingestellt, als am vergangenen Mittwoch in der Champions League der FC Bayern gegen Real Madrid spielte. Doch im letzten Spielabschnitt gewannen die Bayern noch. Einige Fans in der Südkurve bewegte das so sehr, dass sie über den Zaun sprangen und bei den Werbebanden anstanden.

Im Nachgang wird klar: Laut Polizei haben sich dabei im Stadion am Kurt-Landauer-Weg mehrere Personen verletzt. Die Rede ist von Kopfplatzwunden, Cuts im Gesicht und einer bisher unbestätigten, kurzzeitigen Bewusstlosigkeit.

Ansturm der Fans bis zur Werbebande sorgt für Chaos am Spielfeldrand

Denn direkt hinter den Werbebanden befanden sich wie immer Journalisten und Fotografen, dazu einige Ordner, die den Ansturm der Fans offenbar nicht managen konnten.

Offenbar wurden bei dem Ansturm emotionalisierter Bayern-Fans vor allem Fotojournalisten verletzt. Derzeit sind der Münchner Kriminalpolizei mindestens vier Geschädigte bekannt. Auch ihr Equipment soll Schaden genommen haben. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Polizei sucht weitere Zeugen und Geschädigte

Dabei handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Hanau (Hessen), einen 48-jährigen Australier mit Wohnsitz in München, eine 49-jährige Starnbergerin und um eine 62-jährige Münchnerin.

Das Kommissariat 23 hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Polizei hat auch einen Zeugenaufruf gestartet, um den Sachverhalt genauer zu klären. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen: Tel. 089/29100.