Fahrig, müde, unkonzentriert: Der FC Bayern enttäuscht gegen Augsburg auf ganzer Linie

Der FC Bayern kassiert gegen den FC Augsburg überraschend die erste Bundesliga-Niederlage dieser Saison. Im bayerischen Derby zeigt das Team von Vincent Kompany eine der schwächsten Leistungen dieser Spielzeit.

Das war gar nichts! Nach dem FC Arsenal ist tatsächlich der FC Augsburg die zweite Mannschaft in dieser Saison, die einen Sieg gegen den FC Bayern einfährt – und zwar einen verdienten. Bei der 1:2-Niederlage gegen die bayerischen Schwaben zeigt das Team von Vincent Kompany eine fahrige Leistung und gibt eine zwischenzeitliche 1:0-Führung aus der Hand.

"Wir müssen es akzeptieren, es war nicht unverdient. Es war nicht so, als hätte uns Augsburg hergespielt, aber ein Sieg von uns wäre nicht verdient gewesen", sagte Mittelfeldchef Joshua Kimmich bei Sky: "Wir waren nicht ganz so frisch und haben über 90 Minuten nicht ganz ins Spiel gefunden. Hintenraus war Augsburg griffiger. Es war nicht das Toplevel, das wir bringen wollen. Entscheidend ist, wie wir darauf reagieren."

Joshua Kimmich findet harte, aber wahre Worte nach der Pleite gegen Augsburg. (Archvibild) © IMAGO/Gaetano Di Rosa

Hiroki Ito (23.) hatte die Münchner zunächst nach einer Ecke per Kopf in Führung gebracht, doch Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) drehten die Partie für den abstiegsbedrohten FCA. Für den Rekordmeister, der am Samstag oft behäbig wirkte, geht es derweil weiter Schlag auf Schlag. Am Mittwoch sind die Bayern zum Abschluss der Ligaphase bei der PSV Eindhoven zu Gast, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel beim Hamburger SV.

Davies fremdelt mit ungewohnter Rechtsverteidigerposition

Neben den bereits feststehenden Ausfällen von Josip Stanisic, Konrad Laimer, Sacha Boey und Dayot Upamecano musste Kompany gegen Augsburg auch auf Raphael Guerreiro (Zerrung in der Wade) und Serge Gnabry (Magen-Darm-Infekt) verzichten. Zudem bekam Manuel Neuer eine Pause, Jonas Urbig ersetzte den Kapitän zwischen den Pfosten. Alphonso Davies gab nach über zehn Monaten sein Startelf-Comeback – als Rechtsverteidiger.

An die ungewohnte Position musste sich der Kanadier jedoch offensichtlich erst einmal gewöhnen. Überhaupt kamen die Bayern wie bereits in den vergangenen Spielen nur schleppend in die Partie und fanden gegen tief stehende Augsburger kaum ein Durchkommen. Entsprechend musste ein Standard herhalten: Nach einer Ecke von Michael Olise stieg Ito am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte ins kurze Eck ein.

Bayern lädt Augsburg mit Flüchtigkeitsfehlern immer wieder ein

Der Knoten schien nun gelöst, jedoch versäumten es die Bayern im unmittelbaren Anschluss, zu erhöhen: Sowohl Lennart Karl (25.) mit einem anspruchsvollen Volley als auch Luis Díaz (26.) scheiterten aus aussichtsreichen Positionen. Gleichzeitig kam der FCA über Konter immer wieder in gefährliche Situation, Robin Fellhauer (45.+4) sorgte mit dem Halbzeitpfiff fast für den Ausgleich, traf jedoch nur die Latte.

Auch nach der Pause versteckten sich die Gäste keineswegs, vielmehr luden die Bayern den FCA mit einigen Unkonzentriertheiten immer wieder zu Angriffen ein. Kompany reagierte nach rund einer Stunde und brachte Joshua Kimmich und Jamal Musiala für die unglücklichen Davies und Lennart Karl in die Partie. Viel änderte sich dadurch nicht. Augsburg blieb am Drücker und glich nach einer Ecke durch Chaves aus. Kurz darauf brachte Massengo den Außenseiter gar in Führung.