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"Extrem bitter, so aufzuhören": Neuer beendet Karriere in der Nationalmannschaft endgültig

Nur vier Spiele nach seiner Rückkehr soll für Manuel Neuer nun endgültig Schluss sein im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Nach dem WM-Aus bestätigt der Keeper seinen zweiten Rücktritt.
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Entsetzt nach dem Aus im Elfmeterschießen: Manuel Neuer.
Entsetzt nach dem Aus im Elfmeterschießen: Manuel Neuer. © Tom Weller/dpa

Manuel Neuer hat nach dem bitteren WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft sein endgültiges Karriereende im DFB-Trikot bestätigt. Im "Sportschau"-Interview antwortete der Nationaltorhüter auf die Frage, ob das Sechzehntelfinale gegen Paraguay sein letztes Länderspiel gewesen sei, knapp mit "Ja". Bereits nach der EM 2024 hatte der inzwischen 40-Jährige seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. 

"Extrem bitter, so aufzuhören"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Neuer jedoch vor der WM 2026 wieder als Nummer eins zurückgeholt. Die Entscheidung hatte im Vorfeld des Turniers vor allem aufgrund der kurzfristigen Degradierung von Oliver Baumann für Diskussionen gesorgt.

Bei MagentaTV sagte Neuer auf die Frage, ob er nach seiner Rückkehr die "Power" für einen weiteren Neustart im DFB-Team hätte: "Nein, das ist extrem bitter, so aufzuhören."

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1 Kommentar
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  • GrauWolf vor 21 Minuten / Bewertung:

    Das hätte Nagelsmännchen uns Allen und auch Neuer ersparen können.
    Da wurde Baumann auf übelste Weise ausgebootet - und dann hat der Supertorwart leider überhaupt nichts gerissen. Schon beim
    FCB hat Neuer jahrelang die Karriere von Nübel blockiert- offensichtlich ein ganz übler Egozentriker.

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