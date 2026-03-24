Michael Olise überrascht beim französischen Team mit auffälliger Mütze und silberner Brille.

Überragender Bayern-Akteur gegen Atalanta: Michael Olise. In Frankreich sorgt der Star-Kicker auch abseits des Platzes für Aufsehen.

Wenn die Stars der französischen Nationalmannschaft im Mannschaftsquartier in Clairefontaine ankommen, gibt es jedes Mal wieder auffällige Outfits zu bestaunen. Es wirkt beinahe wie ein Laufsteg, den die Spieler nutzen, um sich und ihre extravagante Kleidung in Szene zu setzen. Ein Fest für alle anwesenden Fotografen.

Diesmal sorgte besonders Bayern-Star Michael Olise für einen Hingucker. Der 24-Jährige stieg mit silberner Sonnenbrille, dunklem Oberteil und Schlaghose sowie weißen Sneakern aus dem Auto. Highlight: Olises große schwarze Pelzmütze, die er auf dem Kopf trug. Cool mit Smartphone in der linken Hand grüßte er in die Kameras.

Probiert auch modisch viel aus: Bayern-Star Michael Olise © IMAGO/Bestimage

Olise fällt auch beim FC Bayern mit auffälliger Kleidung auf

Hand aufs Herz: Hätten Sie Olise sofort erkannt? Der Franzose wählt auch beim FC Bayern gern auffällige Kleidung und bunte Rasta-Zöpfe. Und das kann er sich erlauben, weil er einer der besten und konstantesten Spieler der Münchner ist. Für ihn gehen die Fans ins Stadion.

In den Testspielen gegen Brasilien am Donnerstag und Kolumbien (Sonntag) ist Olise in der Offensive der Équipe Tricolore gesetzt. Ob er auch auf dem Platz glänzen wird?