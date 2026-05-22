Ex-Löwe Lars Bender wird neuer U17-Trainer beim FC Bayern

Der FC Bayern treibt seinen Umbau im Nachwuchsbereich weiter voran. Wie der Rekordmeister am Freitag bekanntgab, übernimmt Ex-Löwe Lars Bender künftig das Traineramt bei der U17.

Wie diese Nachricht wohl an der Grünwalder Straße ankommt? Lars Bender, einer der prominentesten Absolventen der renommierten Nachwuchsakademie des TSV 1860, trainiert künftig die U17 des FC Bayern. Dies gab der Rekordmeister am Freitag offiziell bekannt.

"Es ist ein Privileg, diese Aufgabe beim FC Bayern zu übernehmen. Von Beginn an waren die Gespräche sehr positiv. Ich freue mich auf diese Herausforderung und die Chance, mich hier weiterentwickeln zu können", sagt der Ex-Nationalspieler über seine neue Aufgabe. Bender werden künftig Philipp Deppner (zuvor Co-Trainer U19) und Benjamin Kauffmann (zuletzt Cheftrainer U14) als Assistenten zur Seite stehen.

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Das bisherige Trainertrio der U17 mit Chefcoach Leonhard Haas und den beiden Assistenten Stefan Meißner und Florian Mayer rückt dafür in die U19 auf und geht somit mit der aktuellen U17-Mannschaft in die höhere Altersklasse.

Lars Bender verfügt über jede Menge Erfahrung

Bender, der zwischen 2002 und 2009 in der Jugend von 1860 ausgebildet wurde und dort auch sein Profidebüt feierte, bringt die Erfahrung von 342 Pflichtspielen für seinen Ex-Klub Bayer Leverkusen sowie 19 Länderspielen mit zum FC Bayern. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn begann er seine Trainerkarriere 2022 beim DFB. 2024 coachte er für ein halbes Jahr die U17 der SpVgg Unterhaching, bevor es ihn als Cheftrainer zu Regionalligist Wacker Burghausen zog. Dort hatte der gebürtige Rosenheimer schon vor einigen Wochen seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.

Lars Bender schaffte beim TSV 1860 den Sprung in den Profifußball. © imago

Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, freut sich über die prominente Verpflichtung. "Er verfügt über einen riesigen Erfahrungsschatz als Spieler und hat bereits sowohl im Nachwuchsbereich als auch bei den Herren als Coach gearbeitet", sagt Wiesinger: "Dazu ist er ein richtiger guter Typ, schon im ersten Gespräch mit uns haben wir seine Begeisterung für diese Aufgabe gespürt."