Ex-Bayer Hummels zu Kompany-Ausfall: Ein, zwei Spiele geht das schon – dann wird es schwierig

Seit fast zwei Wochen muss der FC Bayern mittlerweile auf Cheftrainer Vincent Kompany verzichten. Für Ex-Nationalspieler Mats Hummels eine schwierige Situation: "Stelle ich mir furchtbar kompliziert vor."

Seit dem 23. Oktober muss der FC Bayern auf seinen womöglich wichtigsten Mitarbeiter verzichten: Cheftrainer Vincent Kompany. Der Belgier befindet sich aufgrund seiner Hirnhautreizung weiter zu Hause, seine Arbeit übernehmen die Assistenten um Co-Trainer Aaron Danks.

Doch wie lange kann eine Mannschaft auf ihren Chef verzichten? "Also ich stelle mir das furchtbar kompliziert vor. Ich glaube, über einen gewissen Zeitraum ein, vielleicht zwei Spiele, geht das schon", meint Prime-Experte Mats Hummels vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern bei Atlético Madrid. "Kloppo (Jürgen Klopp, d.Red.) hat sich ja auch manchmal ein paar Sperren eingehandelt, wenn er zu frech zu den Schiedsrichtern war. Das kann man mal verschmerzen." Auf Dauer gestalte sich das aber schwierig.

So sieht es auch ein anderer Ex-Bayer, Thomas Helmer. Im BR bei "Blickpunkt Sport" sagte der ehemalige Verteidiger: "Ich glaube kurzfristig muss es kein Nachteil sein, weil Danks das verkörpert, was der Cheftrainer auch macht, aber Vincent Kompany hat selbst als Spieler auf höchstem Niveau gespielt, der kann den Spielern natürlich noch immer einen Hinweis mehr geben. Sie hören auf ihn die ganze Saison schon und auch letzte – sie folgen ihm sie laufen für ihn – ich glaube das macht schon einen kleinen Unterschied. Das war immer so, auch wenn bei uns der Co-Trainer draußen stand, ja klar, natürlich hörst du auch auf ihn, aber es hat ne andere Bedeutung, wenn der Cheftrainer mit dieser Ausstrahlung fehlt."

Hummels traut Bayern zu, auch ohne Kompany erfolgreich zu bleiben

Dennoch geht Hummels davon aus, dass die Bayern dazu in der Lage sind, die schwierige Situation zu bewältigen. "Ich glaube, dass diese Mannschaft charakterlich so stark ist, so gute Führungsspieler hat, dass sie das hinkriegt über einen gewissen Zeitraum und dann eben auch mit Aaron Danks und den anderen aus dem Trainerteam, wirklich gute Leute dabei hat, dass sich das über einen gewissen, auch längeren Zeitraum machen lässt."

Bei den Bayern gilt nach wie vor die klare Vorgabe, mit Kompany nicht über Fußball zu sprechen. Laut Vertreter Danks befindet sich der Belgier aber weiter auf dem Weg der Besserung. Wann er wieder seinem Job nachgehen kann, ist aber noch offen. Am kommenden Samstag müssen die Münchner noch zum FSV Mainz 05, bevor es in eine zweiwöchige Länderspielpause geht.