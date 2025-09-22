Harry Kane steht vor seinem 100. Tor für den FC Bayern – und das in Rekordzeit. Gegen Bremen kann er Cristiano Ronaldo und Erling Haaland überflügeln.

Es gibt viele beeindruckende Statistiken, wenn man sich die Karriere von Harry Kane genauer anschaut, doch manche ragen sogar noch heraus. So wurde der 32-jährige Engländer etwa erst ein einziges Mal des Feldes verwiesen – in 617 Spielen. Im Februar 2011 war das, als der damals 17 Jahre alte Kane für einen Klub namens Leyton Orient in der 3. Liga aktiv war und wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah. Seitdem ist Kane ein echter Engel auf dem Platz – und vor dem gegnerischen Tor zugleich der Teufel.

Kane und die beeindruckende Torquote

Nach seinem Dreierpack am Wochenende beim 4:1 gegen die TSG Hoffenheim steht Kane nun schon bei 98 Pflichtspieltoren für den FC Bayern in nur 103 Partien. Und damit vor einem neuen Europa-Rekord: Trifft Kane am Freitag (20.30 Uhr) gegen Werder Bremen doppelt, hat er die 100 Tore schneller erreicht als Cristiano Ronaldo für Real Madrid und Erling Haaland für Manchester City, die dafür jeweils 105 Spiele brauchten. Kane wäre die Nummer eins in Europas fünf besten Ligen (Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich).

Und wer zweifelt daran, dass sich der bestens aufgelegte Angreifer gegen die defensiv sehr anfälligen Bremer zurückhält? "Er will so viele Tore machen, wie es geht", sagt Jonathan Tah über Kanes größte Qualität. Dafür schnappt sich der Engländer auch jeden Elfmeter. "Um ehrlich zu sein, haben wir auch andere gute Elfmeterschützen", ergänzt Tah: "Aber wenn ich einen aussuchen müsste, würde ich hundertmal Harry nehmen. Wenn ich sehe, wie er die Dinger im Training 20 Mal hintereinander reinknallt. Das ist schon Wahnsinn."

Kanes Traum von der Champions League

Zwei Strafstöße waren es wieder gegen Hoffenheim, insgesamt sind es nun 17 Treffer bei 17 Versuchen in der Bundesliga. Perfekt und – natürlich – ein neuer Rekord. Hält Kane seine Quote aufrecht, mit acht Toren nach vier Partien gerät sogar Robert Lewandowskis Liga-Bestmarke von 41 Treffern in einer Saison in Gefahr. "Das ist ein wahrer Leader", schwärmt Sportvorstand Max Eberl von Kane. "Er macht den Unterschied, weil er neben der Leader-Fähigkeit auch noch die Tore macht. Sein Wort hat auch aufgrund seines Basses Widerhall, auch in der Kabine – ohne dass er viel spricht. Aber wenn er spricht, dann hat das Hand und Fuß."

Was Kane noch fehlt zu seinem vollendeten Bayern-Glück? Die Trophäen in der Champions League und im DFB-Pokal. Aber diese Saison hat definitiv schon mal vielversprechend begonnen.