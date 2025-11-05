Der DFB stellt das neue Trikot vor. Bundestrainer Nagelsmann steht unterdessen vor der Entscheidung ob er Youngster Lennart Karl nominiert.

Die neuen WM-Trikots mit schwarz-rot-goldenen Rauten im Stile von 1990 liegen bereit, doch die potenziellen Erben von Lothar Matthäus und Co. werden noch gesucht. Bei der Nominierung seines Kaders für den Quali-Showdown in Luxemburg und gegen DFB-Schreck Slowakei gibt Julian Nagelsmann am Donnerstag zum vorletzten Mal vor der Bekanntgabe seines Turnieraufgebots Hinweise – Überraschungen nicht ausgeschlossen.

Nagelsmann warnt vor "Kirmes in der Rübe"

Bleibt für die Spiele am 14. und 17. November jene Mannschaft zusammen, die nach dem Fehlstart im September bei der jüngsten Maßnahme wieder auf WM-Kurs umgesteuert hat? Kehrt Leroy Sané trotz durchwachsener Leistungen bei Galatasaray zurück? Oder erhält gar einer der Jungstars Said El Mala und Lennart Karl eine erste Bewährungschance?

"Wir versuchen immer, die jungen Talente im Auge zu haben. Wir haben aber auch in der A-Nationalmannschaft einen großen Pool“, sagte Nagelsmann und warnte vor dem "extrem frühen Hype" beim Kölner El Mala (19) und dem Münchner Karl (17). Das schnelle Hochjubeln sei "viel krasser geworden", ergänzte Nagelsmann und verwies auf die Gefahr von "Kirmes in der Rübe" bei den Teenagern.

Steht vor der Karl-Entscheidung: Bundestrainer Julian Nagelsmann. © IMAGO

Haben Leweling und Schade die Nase vor Karl?

"Wenn ich mal El Mala nehme – der ist ein super Spieler und wird sicherlich auch ein Top-Spieler", aber: "Er hat noch Schritte zu gehen." Für alle Jungen gelte: "Du musst klar besser sein" als die Arrivierten. Nagelsmann muss demnach beurteilen, ob er U21-Nationalspieler El Mala oder U17-Junior Karl aktuell vor einem Kevin Schade oder Jamie Leweling sieht.