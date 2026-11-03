"Es geht um kleine Details": Harry Kane vor Vertrags-Verlängerung beim FC Bayern

Harry Kane wird über 2027 hinaus Tore für den FC Bayern schießen. Die Vertragsverlängerung befindet sich auf der Zielgeraden, wie der Torjäger vor dem Spiel gegen Atlético Madrid bestätigt.

An das Stadion von Atlético Madrid hat Harry Kane "keine guten Erinnerungen", wie der Torjäger vor der Rückkehr mit dem FC Bayern München bekundete. Vor sieben Jahren verlor er im Estadio Metropolitano mit Tottenham das Champions-League-Finale gegen das damals vom heutigen Bundestrainer Jürgen Klopp gecoachte Fußball-Team des FC Liverpool mit 0:2.

Heute Abend (21.00 Uhr/Prime Video) soll es in der Königsklassen-Vorrunde deutlich besser laufen, wenn Kane im Bayern-Trikot in der Arena aufläuft. "Ich bin aufgeregt und gespannt. Es ist ein fantastisches Stadion", sagte Kane.

"Das ist bei einer langen Fußballreise in der Karriere so. Manchmal nimmt man gute Erinnerungen mit, manchmal nicht", sagte Kane pragmatisch, als er am Vorabend der Vorrundenpartie gegen Atlético bei der Pressekonferenz im riesigen Presse-Auditorium des Metropolitano saß.

Harry Kane will mit dem FC Bayern die Champions League gewinnen

Und Kane blickte dabei positiv nach vorn. "Wir hoffen darauf, dass wir hier wieder im Finale stehen werden", sagte er mit Blick auf den 5. Juni 2027, wenn das Finale der Champions League im Stadion von Atlético stattfinden wird.

Kane glaubt an die Chance, in seinem dritten Jahr beim FC Bayern mit der Münchner Mannschaft Europas Thron zu besteigen. Und wenn es nicht in dieser Saison klappen sollte, dann will er es in den kommenden Jahren aufs Neue versuchen.

Neuer Vertrag? "Wir sind sehr nah dran"

Denn eine Woche nach dem Gewinn des Ballon d'Or als weltbester Fußballer legte er in Madrid ein Bekenntnis zum deutschen Topclub ab. Kane wird beim FC Bayern in Kürze einen neuen Vertrag bis mindestens 2029 unterschreiben.

"Wir hatten gute Gespräche am Wochenende", berichtete er in Spaniens Hauptstadt. "Wir sind jetzt sehr nah dran. Es geht um kleine Details, um die sich die Anwälte kümmern." Es gehe "eher um Tage als um Wochen", sagte Kane zum Zeitpunkt der Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags.

"Ich bin sehr glücklich, bei Bayern zu sein"

Der 100-Millionen-Euro-Transfer zum FC Bayern im Sommer 2023 hat sich für den deutschen Rekordmeister und auch für den Mittelstürmer als Volltreffer erwiesen. "Der Wechsel zu Bayern war ein großer Schritt in meiner Karriere, das war nicht leicht", sagte Kane in Madrid rückblickend auf den Sommer vor drei Jahren. "Und jetzt bin ich sehr glücklich, bei Bayern München zu sein."

In München gewinnt er endlich Titel – mit der Mannschaft und auch individuell. Die Auszeichnung mit dem Ballon d'Or als weltbester Fußballer vor einer Woche in seiner Heimatstadt London war dabei die persönliche Krönung.

Bald mit Englands Auswahl wieder in Madrid

"Als ich zu Bayern ging, wollte ich Trophäen gewinnen und mich weiterentwickeln. Ich wusste, dass ich noch weiter kommen kann", sagte Kane in Madrid: "Daher wollte ich mich noch mehr in diese Situation bringen, dass ich mich verbessern kann. Ich bin zufrieden mit dieser Entscheidung, sie hat mich zum Ballon d'Or gebracht. Ich bin glücklich, dass ich gewechselt bin."

Ins Atlético-Stadion wird er übrigens nicht erst bei einem möglichen Champions-League-Finale mit dem FC Bayern im Sommer 2027 zurückkehren. In zwei Wochen spielt die englische Nationalmannschaft in der Nations League gegen Weltmeister Spanien – und zwar im Estadio Metropolitano.