Erster Dämpfer für den FC Bayern II

Die kleinen Bayern mussten in der Regionalliga Bayern ihre erste Saison-Pleite hinnehmen und verloren damit die Tabellenführung.

München - Nach dem Traumstart in die neue Regionalliga-Bayern-Saison mit dem 4:0-Sieg gegen Eichstätt und Platz 1 in der Tabelle, setzte es am 2. Spieltag den ersten Dämpfer für die Amateure des FC Bayern.

Ansbach schockt FCB II mit früher Führung

Gegen die SpVgg Ansbach gab es eine 2:0-Auswärtspleite für das Team von Coach Martin Demichelis. Bereits in der 2. Spielminute brachte Michael Sperr die Gastgeber früh in Führung. Eine Viertelstunde vor Schluss machte Patrick Kroiß mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf und sicherte den Ansbachern den ersten Sieg der noch jungen Saison.

Durch die Niederlage rutschten die kleinen Bayern am Freitagabend von der Tabellenspitze auf den 5.Rang zurück, können aber am Samstag noch weitere Plätze nach hinten durchgereicht werden.

Am Sonntag in einer Woche (31. Juli, 14 Uhr) kommt es zum Stadtderby gegen die zwangsabgestiegenen Kicker von Türkgücü München.