Erster Auswärtssieg der Saison: FC Bayern II schlägt Zweitliga-Absteiger Wehen Wiesbaden

Der FC Bayern II hat am Sonntag mit 4:2 bei Wehen-Wiesbaden gewonnen. Damit feiert die Mannschaft von Trainer Holger Seitz den ersten Auswärtssieg der Saison.

München - Zweiter Sieg in Serie für die kleinen Bayern! Bei Zweitliga-Absteiger Wehen-Wiesbaden setzte sich die Zweitvertretung des FC Bayern am Sonntagnachmittag mit 4:2 (2:2) durch und feierte somit den ersten Dreier auf fremden Platz in dieser Saison.

Gianluca Korte (9.) und Jakov Medic (39.) trafen für die Wehener, Timo Kern (33./49., Foulelfmeter), Leon Dajaku (43.) und Remy Vita (82.) waren für die "kleinen" Bayern erfolgreich.

Timo Kern: "Hätten sogar höher gewinnen können"

"Ich ziehe echt den Hut vor den Jungs. Wir hätten sogar höher gewinnen können, das war echt beeindruckend heute. Die Wehener sind eine physisch starke Mannschaft, aber wir haben uns mit allen Mitteln gewehrt", freute sich Doppeltorschütze Kern nach der Partie.

Durch den Auswärtssieg steht die Mannschaft von Holger Seitz mit zwölf Punkten aus acht Spielen aktuell auf dem neunten Tabellenplatz. Am kommenden Spieltag müssen die Münchner erneut auswärts ran. Bayerns Reserve ist am Samstagnachmittag (7. November, 14 Uhr) in Magdeburg zu Gast.