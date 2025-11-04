AZ-Plus

Erst Doppelpack dann Doppelgrätsche! Díaz sorgt für ein Wechselbad der Gefühle

Luis Díaz erzielt gegen Paris Saint-Germain einen Doppelpack, fliegt allerdings noch vor der Pause vom Feld.
Sah kurz vor der Pause die Rote Karte: Luis Díaz.
Sah kurz vor der Pause die Rote Karte: Luis Díaz.

Das hätte der Tag von Luis Díaz werden können. Der Flügelflitzer erzielte im Parc de Prince beim Duell der Übermächtigen zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain einen Doppelpack. Mit 2:0 führen die Münchner dadurch bei den Franzosen. Eine Machtdemonstration. Doch dann kam diese dritte Minute der Nachspielzeit. Der Kolumbianer rutschte etwas unglücklich in PSG-Kicker Achraf Hakimi. 

Hummels: "Eine südamerikanische Doppelgrätsche"

Nachdem der ehemalige Dortmunder runter musste, schaute sich Schiedsrichter Maurizio Mariani die Situation nochmal an, holte dann Kapitän Manuel Neuer zu sich und verwies Díaz des Feldes. "Ich sage unnötig", meinte Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner bei "Prime": "Die Rote Karte ist absolut berechtigt." Ähnlich sah es Mats Hummels: "Das ist eine südamerikanische Doppelgrätsche." Ob es das Spiel verändert? Klar ist: Trainer Vincent Kompany reagierte, brachte Youngster Tom Bischof für Serge Gnabry. 

Entschied nach dem Blick auf die Rote Karte für Luis Díaz: Schiedsrichter Maurizio Mariani.
Entschied nach dem Blick auf die Rote Karte für Luis Díaz: Schiedsrichter Maurizio Mariani.

Die Aufstellung: 

FC Bayern: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Michael Olise, Serge Gnabry, Harry Kane.

