2024 verpflichtet: Steht dieser FC-Bayern-Spieler vor dem Wechsel?

Einst kostete Sacha Boey mehr als 30 Millionen Euro Ablöse. Beim FC Bayern kam er aber nur wenig zum Einsatz. Nun steht angeblich sein Wechsel bevor.

Der FC Bayern gibt Außenverteidiger Sacha Boey Medienberichten zufolge an Galatasaray Istanbul ab. Wie unter anderem der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird der 25-jährige Franzose bis zum Sommer an seinen früheren Verein in der Türkei verliehen.

Das Geschäft soll eine Kaufoption beinhalten, Galatasaray übernimmt Boeys Gehalt bis Ende Juni. Die medizinische Untersuchung soll am Donnerstag stattfinden. Offizielle Angaben lagen zunächst nicht vor. Das Wintertransferfenster in der Türkei ist noch wenige Tage offen.

Boeys Vertrag in München gilt bis 2028

Die Bayern hatten Boey Ende Januar 2024 aus Istanbul verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2028 ausgestattet. Galatasaray selbst teilte mit, dass die Münchner 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Bonus bezahlt haben. Die Bayern teilten keine Details zur Ablöse mit.

Das Galatasaray-Trikot trug Sacha Boey (r) schon einmal. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Es wäre vorerst das Ende eines teuren Missverständnisses, die Haltung der Bayern-Bosse war bereits im Dezember klar: Eine Trennung wurde angestrebt, Steine wurden ihm nicht in den Weg gelegt. Nach AZ-Informationen fiel der Franzose zuletzt auch durch Disziplinlosigkeit auf. So soll Kompany mit Boeys Einstellung nicht immer zufrieden gewesen sein. Im November sei der 25-Jährige für eine geplante Einwechslung nicht entsprechend vorbereitet gewesen, Kompany verzichtet daraufhin auf den Wechsel. Auch sein Standing im Team habe dadurch gelitten.

Zudem hatte Boey in seiner Zeit beim FC Bayern immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Insgesamt absolvierte er wettbewerbsübergreifend in zwei Jahren lediglich 38 Spiele, in denen er zumeist nur als Joker zum Einsatz kam.