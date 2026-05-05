Erneutes Spektakel im Rückspiel? FC-Bayern-Legende Thomas Müller hält dagegen

Die Bayern-Legende erwartet in München ein anderes Spiel als in Paris - und glaubt an den Final-Einzug seiner alten Liebe. "Das Ding geht mit einem oder zwei Toren Vorsprung für unsere Bayern aus."

Natürlich ist er noch dabei - mit dem Herzen sowieso. Und am Bildschirm. Das Halbfinal-Rückspiel seines FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch kann der 36-Jährige vor Ort in Vancouver mittags verfolgen. Anstoßzeit gemäß der neun Stunden Zeitverschiebung ist für Müller um 12 Uhr. High Noon also - wie für seine ehemaligen Teamkollegen, mit denen er noch die Klub-WM im Sommer 2025 in den USA bestritten hat.

Hinspiel in Paris war "Werbung für unseren Sport"

Zur Ausgangslage nach dem 4:5 im Hinspiel meinte der Oberbayer in seinem Newsletter: "Kein Drama." Denn, so Müller, es gebe "luxuriösere Situationen, aber Paris hat nur ein Tor Vorsprung". Der Offensiv-Star der Vancouver Whitecaps setzt auf die Offensive der Münchner: "Mir hat die Bayern-Performance in Paris deutlich besser gefallen als in den Madrid-Spielen. Diese Konsequenz im eigenen Spiel und diese Überzeugung. Weil mental musst du so ein 2:5 erst einmal wegstecken. Die Bayern haben weiterhin ihr Spiel durchgezogen. Keine wilden Harakiri-Aktionen, sondern der selbstbewusste Drang nach einem Comeback."

Da ist er wieder, wie er leibt und müllert, der bayerische Optimismus-Minister - nun im Außendienst. Vom Neun-Tore-Hinspiel schwärmte er: "So einen offenen Schlagabtausch in dieser Sauberkeit siehst du selten. Was die Jungs auf beiden Seiten in Paris abgeliefert haben, war Werbung für unseren Sport. Es gab Tempo, Skill und Intensität auf höchstem Niveau - offensiv wie defensiv."

Müller ist überzeugt: "Im Rückspiel wird's anders"

Spektakel-Ausgabe Nummer zwei am Mittwoch? Müllers These: "Im Rückspiel wird’s anders." Weil in der Allianz Arena "beide ab der 60. Minute das Ergebnis im Kopf" haben werden, "dann kommen auch die Anpassungen. Wer in Führung liegt, akzeptiert es, etwas tiefer zu verteidigen, und der andere übernimmt das Zepter. Diese Wechselwirkung wird das Rückspiel prägen." Sagt ihm die Erfahrung von 756 Pflichtspielen (darunter 163 in der Königsklasse) im FCB-Trikot.

Des Müllers Hoffnung: "Wenn Bayern nochmal 90 Minuten so spielt wie in Paris, dann geht das Ding mit einem oder zwei Toren Vorsprung für unsere Bayern aus." Heißt: Verlängerung oder gleich nach der regulären Spielzeit das Ticket für das Finale am 30. Mai in Budapest buchen.