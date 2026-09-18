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Er verpasst auch die Länderspiele: FC-Bayern-Star Laimer fällt kurzfristig aus

Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern im Spiel gegen Union Berlin. Auch bei den Länderspielen wird er zunächst fehlen.
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Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern im Spiel gegen Union Berlin.
Konrad Laimer fehlt dem FC Bayern im Spiel gegen Union Berlin. © IMAGO

Das kam überraschend. Konrad Laimer fällt gegen Union Berlin aus. Das verkündete der FC Bayern rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie. Der Grund: Der Außenverteidiger hat eine leichte Adduktorenverletzung. Für ihn beginnt Josip Stanisic. 

Boey gegen Union Berlin erneut nicht im Kader

Dennoch nicht mit dabei ist Sacha Boey, der ebenfalls die Laimer-Position hätte einnehmen können. Der Franzose steht, wie schon so oft in den vergangenen Wochen, nicht einmal im Kader des Rekordmeisters. 

Das gilt für Laimer auch für die nächsten Länderspiele der Österreicher. Wie der ÖFB bekanntgab, wird Laimer die Partien gegen Israel (24. September) und drei Tage später gegen Kosovo verpassen. Ob er anschließend zum Team stößt, steht noch nicht fest.

 

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