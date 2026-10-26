"Er hat seinen Mann gestanden": Urbig ist längst aus Neuers Schatten getreten

Beim 3:1-Sieg des FC Bayern in Freiburg überzeugt einmal mehr Neuer-Vertreter Jonas Urbig.

Wenn Manuel Neuer unpässlich ist, macht Jonas Urbig eben Manuel-Neuer-Dinge. Einen langen Ball der Freiburger fing der Stellvertreter und Kronprinz in der zweiten Halbzeit vor dem Strafraum souverän mit dem Kopf ab und leitete die Kugel quasi per Kopfball-Pass zu seinen Vorderleuten weiter. Der 23-Jährige hätte auch ein paar Schritte zurückweichen und den Ball im Strafraum mit den Händen aufnehmen können – nichts da! No risk, no fun.

No Neuer, no Paraden-Party? Nö! Längst ist Urbig aus dem Schatten des fünfmaligen Welttorhüters getreten. Längst bricht keine Unruhe mehr aus im Lager der Bayern, wenn der 40-jährige Neuer wie aktuell mit einer Sehnenreizung im Fuß ein paar Tage ausfällt.

"Den kannst du reinschmeißen und der bringt seine Leistung"

"Er hat seinen Mann gestanden", sagte Max Eberl nach dem 3:1 der Münchner in Freiburg zu Urbigs Performance und erwähnte die "brenzligen Situationen, langen Bälle und Flanken" in der hektischen Schlussphase nach dem 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber. Der FCB-Sportdirektor sagte voller Anerkennung: "Jonas steht. Den kannst du reinschmeißen und der bringt seine Leistung."

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Torhüter lieben es, wenn sie etwas zu tun haben. "Es war eine hitzige Schlussphase, das Stadion ist nochmal gekommen. Die Freiburger haben nochmal Gas gegeben", sagte Urbig, der nach der emotional so schwierigen Woche rund um den Todesfall im Hause Kimmich und den Zusammenbruch von Trainer Vincent Kompany meinte: "Auch da hat man diesen Zusammenhalt innerhalb unseres Teams auf dem Platz gespürt. Jeder hat verteidigt, hatte noch seine einzelnen Aktionen, um dazu beizutragen, dass wir das Spiel gewinnen. Der Jonathan, der nochmal einen Ball blockt. Der Konny, der nochmal einen Fuß dazwischen hält."

Urbig wohl auch gegen Magdeburg im Tor

Also Tah und Laimer. Und er selbst? Eigenlob ist Urbigs schwierigste Disziplin. "Ich konnte meinen Teil auch dazu beitragen. Wir sind happy."

Und wer steht am Mittwoch im DFB-Pokalspiel der zweiten Runde gegen Magdeburg im Tor? Neuer? Co-Trainer Aaron Danks sagte: "Es ist gerade nicht angenehm für ihn mit seinem Fuß. Aber es ist nichts Schlimmes, er wird nicht lange ausfallen." Tendenz: Mittwoch spielt Urbig, am Samstag gegen Borussia Dortmund, im deutschen Clásico, wieder Neuer.