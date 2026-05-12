Für Lennart Karl gilt es, im letzten Bundesligaspiel nochmal mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam zu machen, um das WM-Ticket zu lösen. Sein Blitzaufstieg war nach AZ-Information nicht vorgezeichnet.

Lennart Karl dürfte in den nächsten Tagen auf dem Handy gut erreichbar sein – selbst in der Mathe-Nachhilfe. Denn Karl wartet auf einen Anruf. Nicht irgendeinen. Der Youngster wartet auf den Anruf der Anrufe. Jener, der über seinen Sommerplan entscheidet. Nein, es geht nicht um den Urlaub mit Freundin Zoe Käppele. Diesen schob Karl, der aktuell mit der Influencerin im Süden verweilt, dafür wohl sicherheitshalber schonmal nach vorne.

Karl wurde bei Premierenanruf in der Mathe-Nachhilfe überrascht

Es geht um den Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der 38-Jährige wird sich in den nächsten Tagen die Telefonliste für seinen WM-Kader zurechtlegen. Immerhin will er am 21. Mai sein Aufgebot offiziell verkünden. Davor sollen alle Spieler bereits Bescheid wissen. Und Karl, der durchaus Chancen auf ein Flugticket in die USA hat, möchte seinen möglichen Anruf sicher nicht ein zweites Mal verpassen.

Zur Erinnerung: Das Bayern-Talent ging im März beim Anruf von Nagelsmann nicht ran. "Er hat mich angerufen, als ich bei der Mathe-Nachhilfe war", hatte Karl anschließend berichtet: "Dann habe ich fünf Minuten später angerufen." Und der 18-Jährige durfte bei den Freundschaftsspielen in der Schweiz (4:3) und gegen Ghana (2:1) als Joker ran. Seine Unbekümmertheit, sein Selbstvertrauen überzeugen den DFB-Coach.

Er hat mich angerufen, als ich bei der Mathe-Nachhilfe war. Lennart Karl

Bayern-Youngster zog sich im April einen Muskelfaserriss zu

"Er hat sehr auffällig trainiert, sich viel zugetraut, aber er hat nicht übertrieben", resümierte Nagelsmann: "Ich war sehr positiv angetan." So sehr, dass er bei der WM eine Position in seinem vielschichtigen Rollensystem bekommt? Ganz so klar wie im März ist die Nominierung nicht mehr, auch wenn seine Chancen nicht zuletzt aufgrund der Verletzung von Serge Gnabry (Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel) gut sein dürften.

Anfang April zog sich Karl im hinteren rechten Oberschenkel selbst einen Muskelfaserriss zu. Er hat seitdem kein Spiel über die vollen 90 Minuten gemacht. Zuletzt warf ihn Bayern-Trainer Vincent Kompany beim VfL Wolfsburg (1:0) in der Schlussphase rein. Die Bayern wollen natürlich nach der Verletzung nichts überstürzen. Gleichzeitig ist es wichtig für Karl, dass er seine Qualitäten Nagelsmann nochmal beweisen kann.

Überzeugte bei den Freundschaftsspielen im März: Lennart Karl. © IMAGO

Im Frühjahr 2025 wurde am Bayern-Campus über die Karl-Zukunft diskutiert

Am besten mit einem Startelfeinsatz am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln. "Ich mache mir selbst keinen Druck", hatte der Mann mit dem famosen ersten Ballkontakt schon vor seiner Verletzung gesagt: "Ich spiele meinen Fußball runter und dann hoffe ich mal, dass es klappt, dass ich bei der Weltmeisterschaft dabei bin."

Es wäre der nächste Schritt seiner kometenhaften Saison, die übrigens in dieser Art und Weise alles andere als vorgezeichnet war. Es hätte sogar sein können, dass Karl die Spielzeit gar nicht beim FC Bayern gespielt hätte. Denn wie die AZ weiß, debattierte man am Bayern-Campus im Frühjahr 2025 über die Zukunft des Youngsters.

Ich spiele meinen Fußball runter und dann hoffe ich mal, dass es klappt, dass ich bei der Weltmeisterschaft dabei bin. Lennart Karl

Es gab Gedankenspiele über eine Leihe in die 2. Bundesliga oder ins Ausland

Zu dieser Zeit kickte Karl noch für die U17 der Münchner. Und war dort unterfordert. Es gab entsprechend die Überlegung, dass er die U19 und U23 (Bayern-Amateure) überspringt und in die 2. Bundesliga oder gar ins Ausland verliehen wird. Denn den Durchbruch im Profikader von Kompany hat ihm trotz seiner Veranlagungen noch niemand zugetraut.

Am Ende blieb Karl. Und bewies bereits in den ersten Wochen der Saison, dass er die Leihe gar nicht nötig hat. Schon am vierten Spieltag bei der TSG Hoffenheim (4:1) gelang ihm seine erste Vorlage in der Bundesliga, es folgten vier weitere und fünf Tore im Wettbewerb. Dazu die Glanzstunden in der Champions League gegen Brügge (4:0) und Arsenal (1:3).

Nagelsmann lernte Karl im Alter von 14 Jahren kennen

Und jetzt? Nach dem Pokalfinale (23. März) könnte Karl mit seinen Bayern-Kollegen nach Herzogenaurach aufbrechen, um sich dort mit der Nationalmannschaft auf das XXL-Turnier in Nordamerika vorzubereiten.