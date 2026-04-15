Entscheidung naht: Gespräche um Neuers Zukunft nach Real-Spiel geplant

Hängt Manuel Neuer noch eine Saison beim FC Bayern dran und spielt davor die WM? Geht es nach Legende Maier, kann es nur eine Antwort geben.

Manuel Neuer wollte sich nicht ablenken lassen, sein ganzer Fokus galt diesem Gigantenduell mit Real Madrid im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwochabend in der Münchner Arena. Der 40-Jährige, im Hinspiel beim 2:1 des FC Bayern mit mehreren Weltklasse-Paraden, wischte die Fragen zu seiner persönlichen Zukunft beiseite. Neuer wusste: Er würde seine ganze Kraft für die Schüsse der Real-Stürmer Kylian Mbappé und Vinícius Junior benötigen.

Dabei wäre es schon spannend gewesen, genauere Einblicke von Neuer zu bekommen. Immerhin läuft sein Bayern-Vertrag Ende Juni aus – und eine Weltmeisterschaft steht im Sommer ja auch noch an.

Gespräche nach dem Viertelfinale gegen Real geplant

"Je eher, desto besser", sagte Neuer über den Zeitpunkt, wann er über eine mögliche Verlängerung bei Bayern entscheiden werde: "Grundsätzlich ist es so, dass ich es nicht abhängig davon mache, welche Titel wir jetzt einfahren. Mir wäre natürlich am liebsten, wenn wir alles einfahren. Ich habe mich jetzt persönlich noch nicht entschieden, aber ich glaube nicht, dass es noch allzu lange dauern wird."

Nach AZ-Informationen sind Gespräche zwischen der Neuer-Seite und Bayern nach dem Viertelfinale gegen Real geplant. Der Keeper, der 2011 für 30 Millionen Euro von Schalke 04 nach München gewechselt war und nicht nur für Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge als einer der besten Transfers der Vereinsgeschichte gilt, will genau in seinen Körper hineinhören, ob eine weitere Saison sinnvoll ist oder nicht. Die jüngsten Eindrücke sind sehr positiv, doch Neuer hatte zuvor auch einige Verletzungen in den vergangenen Monaten und Jahren.

Wird Neuer nochmal Thema bei der Nationalmannschaft?

Sollte er sich für ein Karriereende entscheiden, wäre Jonas Urbig wohl Neuers Nachfolger. Doch auch Alexander Nübel, der bis Sommer an den VfB Stuttgart ausgeliehen ist und dann – Stand jetzt – zu Bayern zurückkehrt, rechnet sich Chancen aus. Sollte Neuer verlängern, hätte Nübel hingegen keine Perspektive. Urbig würde wie schon in dieser Saison Einsätze erhalten.

Eine Legende, die Neuer noch viele Topspiele zutraut, ist Sepp Maier. Im Hinspiel in Madrid habe Neuer "gehalten, da hätte es mich früher zerrissen im Tor. Das ist doch keine normale Leistung mehr – das ist Zauberei mit Handschuhen", sagte Maier bei Sport1: "Wer da noch diskutiert, ob der gut genug ist, hat vom Torwartspiel ungefähr so viel Ahnung wie ich vom Ballett." Und da wären wir bei Neuers zweiter Zukunftsfrage: Wird die Nationalmannschaft doch noch mal ein Thema für ihn?

Neuer über Nagelsmann: "Wir haben kein schlechtes Verhältnis"

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann sind Neuers Glanzleistungen nicht verborgen geblieben, der Bayern-Torhüter wäre im Vergleich zu der aktuellen Nummer eins Oliver Baumann eine deutlich größere Nummer mit viel mehr Erfahrung auf dem höchsten Level. "Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen. Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft", sagte Neuer nach der Partie in Madrid. Nagelsmann müsste einen Schritt auf ihn zumachen und ihn um ein Comeback bitten.

Dass seine Beziehung zum Bundestrainer gestört sei, verneinte Neuer im ZDF-Sportstudio: "Das stimmt ja überhaupt nicht. Wir haben uns damals ausgetauscht, er war mein Trainer gewesen. Ich war ja auch bei der Europameisterschaft Torwart unter ihm gewesen. Wir haben kein schlechtes Verhältnis. Wir haben ein gutes Verhältnis." Aber ist es auch so gut, dass Nagelsmann jetzt über seinen Schatten springt?

Manuel Neuer und Julian Nagelsmann bei der EM 2024. © IMAGO/Mika Volkmann

"Manu ist nach wie vor die Nummer eins in Deutschland"

"Der gehört rein, fertig", legte sich Legende Maier auf Neuer fest: "Manu ist nach wie vor die Nummer eins in Deutschland." Jedoch gehe es bei der Debatte um den Kapitän des FC Bayern "nicht rein ums Sportliche", gab der 82-Jährige zu bedenken: "Und der Manu hat es schon gefühlt hundertmal gesagt, dass er nicht zurückkommt – zumindest sagt er das." Bislang.

Geht es nach Sepp Maier muss Manuel Neuer bei der WM 2026 im Tor stehen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Dass Nagelsmann nicht auf Neuer zugehe, verstehe er nicht, ergänzte Maier. "Früher hast du deine besten Leute aufgestellt, Punkt. Heute wird analysiert, moderiert, kommuniziert – und am Ende sitzt der Beste draußen." Der Bundestrainer "wirkt auf mich oft wie einer, der alles perfekt vorbereiten will – das ist ja auch seine Stärke. Aber Fußball ist keine Excel-Tabelle! Da brauchst du Gefühl, Hierarchie, Respekt. Und wenn ein Manuel Neuer in der Kabine sitzt, dann verändert das etwas – im positiven Sinn."

Man darf gespannt sein, was bei Neuer in den kommenden Tagen und Wochen noch alles passiert.