Englische Woche in der Bundesliga: FC Bayern München zu Gast beim VfB Stuttgart im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem knappen 2:1-Erfolg gegen Mainz geht es für den FC Bayern München am Dienstag mit der Partie beim VfB Stuttgart in der Bundesliga weiter. So können Sie die Partie live verfolgen.

Das Spiel in der Englischen Woche zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

München - Endspurt auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft: Der FC Bayern München kann am Dienstag beim Gastspiel in Stuttgart vorzeitig den ersten inoffiziellen Titel der Saison einfahren. Nach dem 2:1-Erfolg der Münchner gegen Mainz am Samstag hast das Team von Julian Nagelsmann sechs Punkte Vorsprung auf den Verfolger aus Dortmund.

Für die Münchner geht es am 16. Spieltag um die Herbstmeisterschaft. Der VfB steckt dagegen mitten im Abstiegskampf. Die Schwaben haben nur einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Die letzten vier Spiele zwischen Stuttgart und den Bayern waren eindeutige Angelegenheiten: Der Rekordmeister gewann jeweils deutlich und Robert Lewandowski traf in jeder Partie.

VfB Stuttgart gegen FCB: Anpfiff in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart ist am Dienstag um 18.30 Uhr



Bundesliga live: Sky überträgt Gastspiel des FC Bayern München beim VfB Stuttgart

Die Partie wird live auf dem Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Vorberichte für die Begegnung beginnen um 17.30 Uhr, um 18.30 Uhr ist Anpfiff. Wer ein Sky-Abo mit Sportpaket gebucht hat, kann die Partie außerdem via Sky Go streamen. Alle anderen haben die Möglichkeit, ein sogenanntes Sky Ticket zu erwerben und sich die Sender so freizuschalten.

Stuttgart gegen München auch im Liveticker der AZ

Wie gewohnt können Sie das Spiel des deutschen Rekordmeisters natürlich auch im Liveticker der AZ verfolgen.