England-Insider Honigstein: "Thiago hebt Liverpool auf ein höheres Niveau"

England-Experte Raphael Honigstein spricht im AZ-Interview über die Leistungen des Spaniers beim FC Liverpool und Bayerns Chancen auf Upamecano: "Er ist praktisch ein Schnäppchen."

AZ: Herr Honigstein, der Titelkampf in der englischen Premier League ist spannend wie lange nicht, sechs Teams liegen an der Spitze eng zusammen. Was sind die Gründe dafür?

RAPHAEL HONIGSTEIN: In den vergangenen Jahren gab es mit Manchester City und dem FC Liverpool zwei dominante Teams, das ist jetzt anders. Die hohen Punktzahlen, die City und Liverpool jeweils erreicht haben, wird es in dieser Saison nicht geben. Das liegt natürlich an den vielen Spielen in der Corona-Zeit, am Fehlen von gezieltem Training und Frische. Deshalb können die beiden Topmannschaften ihre Qualität nicht so ausspielen. An der Spitze haben sich die Teams eingependelt auf einem ähnlichen Niveau. Dennoch sind City und Liverpool die Topfavoriten - und sie haben auch Chancen in der Champions League.

Liverpool durch Ausfall von van Dijk nicht mehr so stark

Warum ist Meister Liverpool aktuell nicht so stark und dominant wie vergangene Saison?

Das Topspiel gegen Manchester United zuletzt hat ganz gut gezeigt, dass die Spitze zusammengerückt ist. In der Vorsaison hatte Liverpool noch 30 Punkte Vorsprung vor United, jetzt agiert man auf Augenhöhe. Liverpool konnte die unfassbar starken Leistungen aus den vergangenen zwei Jahren nicht wiederholen. Aber das war unter den Bedingungen auch nicht zu erwarten - und hat nicht zuletzt mit dem Ausfall von Virgil van Dijk zu tun.

Der 48-jährige Journalist und Autor Raphael Honigstein wurde in München geboren. Seit 1993 lebt er in London und berichtet über die Premier League - auch als Co-Kommentator und Reporter für Sky. © imago/Deutzmann

Liverpools Abwehrchef, der wegen eines Kreuzbandrisses noch länger ausfällt.

Genau. Van Dijk fehlt Liverpool bei der klassischen Defensivarbeit, aber vor allem auch im Aufbauspiel. Mit seinen Diagonalpässen ist er in der Lage, das gegnerische Pressing auszuhebeln. Ohne ihn ist Liverpools Passspiel nicht so variabel. Und van Dijk geht dem Team als Waffe in der Offensive bei Standardsituationen ab. Hinzukommen weitere Verletzungen von Angreifer Diogo Jota sowie der Abwehrspieler Joe Gomez und Joel Matip. Deshalb müssen Mittelfeldspieler wie Jordan Henderson in der Viererkette aushelfen, die dann wiederum im Mittelfeld fehlen. Liverpool bringt aktuell etwa 85 Prozent der möglichen Leistung, Spieler wie Trent Alexander-Arnold wirken etwas müde. Das reicht dann schon, um Punkte in der Premier League anzugeben.

Thiago hat wegen Verletzungen noch kaum gespielt

Wie wird Thiagos bisherige Leistung gesehen?

Man kann Thiago noch gar nicht richtig bewerten, weil er wegen Verletzungen kaum gespielt hat. Wenn er aber auf dem Platz stand, hat er das Spiel sofort an sich gerissen. Gerade gegen tief stehende Gegner ist Thiago extrem wichtig mit seinen kurzen, kleinen Pässen. So einen Spieler hatte Liverpool vorher nicht. Ich bin deshalb davon überzeugt, dass er die Mannschaft im Laufe der Saison besser machen wird und auf ein höheres Niveau hebt.

Wie sehr wird Thiago aktuell beim FC Bayern vermisst?

Ich bin der Meinung, dass Thiagos Wert für Bayern sehr lange Zeit grob verkannt wurde. Seine Qualität am Ball fehlt natürlich jetzt der Mannschaft. Er hat für die Struktur im Spielaufbau gesorgt, seine Pressingresistenz war unglaublich. Joshua Kimmich füllt die Rolle in der Zentrale sehr stark aus, auch Leon Goretzka wird immer mehr zu einem spielbestimmenden Faktor. Speziell Goretzka ist aber ein anderer Spielertyp. Insgesamt spielt Bayern ohne Thiago unsauberer und unkontrollierter. Es geht mehr mit Wucht nach vorne und über die Außenpositionen. Die Mannschaft muss dann wiederum mehr Aufwand betreiben, um verlorene Bälle zurückzugewinnen. Ein Thiago würde guttun, um das Spiel mal zu verlagern oder zu beruhigen.

Honigstein: FC Bayerns Probleme sind ähnlich wie die von Liverpool

Trotzdem scheint es für Bayern erneut zur Meisterschaft zu reichen, weil die Konkurrenz nicht konstant spielt. Besonders Dortmund enttäuscht mal wieder.

Ich denke, Dortmund ist auch von sich selbst enttäuscht. Schon in den vergangenen beiden Jahren waren sie zwischenzeitlich nah dran an Bayern, doch sie haben nicht bis zum Ende durchgehalten. In dieser Saison wieder nicht. Dortmund schafft es einfach nicht, diese kleinen Spiele wie gegen Mainz zu gewinnen. Es ist schade für die Liga, frustrierend für Dortmund. In diesem speziellen Jahr für Bayern mit extrem hohen Belastungen wäre eigentlich die Chance da gewesen, sie in der Liga zu schlagen.

Wird Bayern in England trotz der Schwächephase in der Hinrunde als Topfavorit auf den Champions-League-Sieg gesehen?

Die Probleme, die Bayern aktuell hat, sind ähnlich wie die von Liverpool: fehlende Frische, wenig gezieltes Training, Müdigkeit, fehlende Alternativen im Kader. Dennoch wird die Mannschaft von Hansi Flick als Triple-Sieger sehr respektiert und als beste Mannschaft Europa gesehen. In der Gruppenphase gab es neben einigen wilden Spielen ja auch überzeugende Auftritte. Wenn du die Leute in England fragst, wer für sie zu den stärksten Anwärtern gehört, würde Bayern ganz oben auftauchen. Auch deshalb, weil die englischen Topteams gerade nicht auf dem allerhöchsten Level spielen und die spanischen Giganten Real Madrid und FC Barcelona schwächeln.

Champions League: "Jeder ist aktuell zu schlagen"

Liegt es nur an Corona und den daraus resultierenden Belastungen, dass die Topmannschaften in Europa in dieser Saison nicht so dominieren?

Nicht nur, aber Corona hat die Probleme der europäischen Giganten verstärkt. Der FC Barcelona hat große finanzielle Sorgen, auch Real Madrid muss etwas sparsamer leben als in der Vergangenheit. Juventus Turin hat mit Andrea Pirlo einen unerfahrenen Trainer, der zudem einen anderen Fußball spielen lassen will, dafür aber vielleicht nicht unbedingt die richtige Mannschaft hat. Durch den engen Terminplan ist überall weniger Training möglich, im Sommer sind die ganz hohen Investitionen ausgeblieben. Jeder ist aktuell zu schlagen, auch die europäischen Größen wie Bayern, Liverpool, Manchester City, Juventus, Real oder Barcelona. Das macht es für den Fan in der Champions League so interessant.

Was das Thema Investitionen angeht, könnte sich beim FC Bayern im Sommer allerdings etwas tun. Leipzigs Dayot Upamecano soll die Abwehr verstärken. Können sich die Münchner gegen das Werben aus England, etwa vom FC Chelsea, durchsetzen?

Upamecano ist in der glücklichen Lage, dass er sich selbst aussuchen kann, wohin er wechselt. Seine Ausstiegsklausel ist relativ niedrig, er ist praktisch ein Schnäppchen. Und er hat mit 22 Jahren noch wahnsinniges Potenzial. Wenn David Alaba und auch Jérome Boateng sich bei Bayern verabschieden, ist er der natürliche Nachfolger. Aber natürlich sind auch englische Klubs an ihm interessiert. Ich denke, dass Upamecano bald eine Entscheidung fällen wird, um mit Blick auf die Europameisterschaft im Sommer Klarheit zu haben.