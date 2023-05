Enges Titelrennen: FC Bayern bekommt heuer nur die Meisterschalen-Kopie

Wenn am kommenden Samstag die Deutsche Meisterschaft entschieden wird, steht das Objekt der Begierde in Dortmund und in Köln bereit. Einmal als Original, einmal als Kopie. Ob Meister oder Zweiter: Der FC Bayern plant in jedem Fall eine interne Feier.

München/Dortmund - Das Original der Meisterschale wandert zum letzten Bundesliga-Spieltag ins Stadion von Borussia Dortmund. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Montag bestätigte, wird bei der Partie des FC Bayern beim 1. FC Köln nur eine Kopie der Trophäe bereitliegen.

Die Rangfolge ergibt sich wie schon früher aus der Tabelle: Der BVB führt vor der Begegnung gegen den FSV Mainz 05 mit zwei Punkten Vorsprung auf die Münchner.

DFL: Wer übergibt die Schale am Samstag an den neuen Meister?

Dem deutschen Rekordmeister droht nach der 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig eine titellose Saison. Dortmund winkt die insgesamt neunte Meisterschaft und die erste seit 2012, zudem kann die Borussia die Münchner Dominanz mit zuletzt zehn Titeln in Serie brechen.

Wer die Schale an den neuen Meister am Samstag übergibt, will die DFL im Laufe der Woche mitteilen. Im vergangenen Jahr tat dies die damalige DFL-Chefin Donata Hopfen, von der sich der Dachverband inzwischen getrennt hat. Interimsmäßig hat die DFL derzeit in Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) und Oliver Leki (SC Freiburg) zwei Geschäftsführer.

FC Bayern plant für Samstag eine interne Feier in der "Motorworld"

Der FC Bayern hofft indes weiter auf die elfte deutsche Meisterschaft in Serie. Diese würden die Münchner am Tag nach dem Bundesliga-Finale am Pfingstsonntag auf dem Marienplatz feiern.

Dort wollen dann auch die Fußballerinnen im Falle des Titelgewinns jubeln. Sie führen die Tabelle allerdings anders als die Männer an. Laut "Bild" plant der Verein unabhängig vom Ausgang des 34. Spieltags am Samstag eine interne Feier in der "Motorworld" in Freimann.

Letzter Spieltag: BVB musste einmal Tabellenführung verteidigen und tat dies erfolgreich

Das Titelrennen entscheidet sich zum 26. Mal am letzten Spieltag, zuletzt war das in der Spielzeit 2018/19 der Fall. Damals hatte Borussia Dortmund vor dem Saisonfinale zwei Punkte Rückstand auf den FC Bayern – diesmal ist es genau andersherum.

Der BVB steht zum insgesamt fünften Mal vor dem abschließenden Bundesliga-Spieltag auf Platz eins: Viermal wurden die Dortmunder auch Meister, dreimal stand der Titelträger dabei bereits am 33. Spieltag fest.

Ein einziges Mal musste der BVB die Tabellenführung am letzten Spieltag verteidigen und taten dies mit einem 2:1 gegen Werder Bremen. In der Saison 2001/02 hatte Verfolger Bayer Leverkusen Leverkusen wie der FC Bayern aktuell die deutlich bessere Tordifferenz als die Schwarzgelben.