Nach mehreren Absagen könnte dem FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Offensiv-Star womöglich endlich der Durchbruch gelingen. Liverpool-Star Luis Díaz soll einem Wechsel zum Rekordmeister offen gegenüberstehen.

Hat der FC Bayern in Sachen Transfers bald endlich eine Erfolgsmeldung zu verkünden? Laut einem Bericht der "Bild" hat der Rekordmeister zuletzt Gespräche mit Luis Díaz geführt – und dabei soll der kolumbianische Offensiv-Star des FC Liverpool Bereitschaft für einen Wechsel signalisiert haben.

Der 28-Jährige würde voll ins Profil passen: Díaz ist Linksaußen, kann aber auch im Sturmzentrum sowie auf dem rechten Flügel spielen. Somit hätten die Bayern nicht nur einen Nachfolger für den zu Galatasaray Istanbul abgewanderten Leroy Sané, sondern auch einen Backup für Torjäger Harry Kane. Am vergangenen Wochenende hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß bereits gesagt, dass man auf der Suche nach Neuzugängen sicher auch "den linken Flügel" beackern werde.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Luis Díaz vom FC Liverpool soll beim FC Bayern auf dem Wunschzettel stehen. © Andrew Yates/dpa

Max Eberl braucht einen Befreiungsschlag auf dem Transfermarkt

Eine Verpflichtung des Angreifers wäre insbesondere für den zuletzt immer stärker unter Druck stehenden Sportvorstand Max Eberl ein wichtiger Befreiungsschlag. Der 51-Jährige hat zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund gleich mehrere namhafte Kandidaten für den linken Flügel ins Visier genommen, realisieren ließ sich aber kein Transfer.

Die Personalie Nico Williams war laut Aussage von Eberl aufgrund dessen hoher Gehaltsforderung schnell wieder kalt, der spanische Nationalspieler verlängerte stattdessen bei seinem Jugendklub Athletic Bilbao. Auch an Jamie Gittens (wechselte von Borussia Dortmund zum FC Chelsea) und Bradley Barcola (erhält keine Freigabe von Paris Saint-Germain) sollen die Münchner dran gewesen sein. Nun versuchen es die Bayern also bei Díaz.

Luis Díaz zählt in Liverpool zum Stammpersonal

Der Kolumbianer wechselte im Januar 2022 für eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro vom FC Porto nach Liverpool, wo er sich schnell als Stammspieler und Leistungsträger etablierte. Insgesamt stand er für die Reds 148 Mal auf dem Platz, erzielte dabei 41 Tore und bereitete 23 Treffer vor. Auch in der abgelaufenen Meister-Saison zählte er unter Trainer Arne Slot zu den wichtigsten Stützen.

Das Problem: Liverpool ist bislang nicht bereit, den flinken, dribbelstarken Kolumbianer abzugeben – auch aus einem äußerst traurigen Grund. In der vergangenen Woche ist Offensiv-Star Diogo Jota im Alter von 28 Jahren in Spanien bei einem Autounfall tödlich verunglückt, was in der Fußball-Welt und natürlich insbesondere innerhalb des Klubs für große Bestürzung sorgte. Nüchtern betrachtet – und so ist bei aller Trauer um den viel zu frühen Tod des Portugiesen nun mal leider das Geschäft – hat Liverpool dadurch bereits einen wichtigen Offensivspieler verloren.

Schreckliche Tragödie: Vergangene Woche verunglückte Diogo Jota (r.) gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder André Silva in Spanien bei einem Autounfall. © Sven Hoppe/dpa

Liverpool soll Bayern-Anfrage an wegen Díaz abgelehnt haben

Doch schon vor der schrecklichen Tragödie um Jota soll Liverpool kein Interesse an einem Díaz-Verkauf gehabt haben. Laut "Bild" haben die Bayern vergangene Woche bereits bei den Reds angefragt und eine Abfuhr erhalten. Der Kolumbianer steht noch bis 2027 unter Vertrag, sein Marktwert wird auf 70 Millionen Euro taxiert.

Die Bayern sollen übrigens nicht der einzige Top-Klub sein, der Díaz auf dem Schirm hat. Auch dem FC Barcelona wird Interesse an einer Verpflichtung nachgesagt.