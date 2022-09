Endlich dahoam! Ausblick auf das erste Heimspiel der Bayern-Frauen

Am Sonntag treten die Bayern-Frauen erstmals in dieser Saison im heimischen Münchner Campus an. Die Erwartungen bei der Mannschaft sind groß.

24. September 2022 - 08:11 Uhr | Victoria Kunzmann

Angriff: Lina Magull (l.) und der FCB. © Sebastian Gollnow/dpa

München - Nach drei Auswärtsspielen zum Auftakt treten die Fußballerinnen des FC Bayern endlich zum ersten Mal auf dem heimischen Campus an. Trainer Alexander Straus ist voller Vorfreude: "Wir wollen, dass sich der Campus zu 100 Prozent wie unser Wohnzimmer anfühlt – am Sonntag und an allen anderen Heimspielen." München gegen Bremen klarer Favorit Gegner am Sonntag (14 Uhr, Magenta Sport) ist Werder Bremen. Die Hanseatinnen sind mit einem 1:1 gegen Turbine Potsdam in die neue Saison gestartet, der Vizemeister ist klarer Favorit. Lesen Sie auch Sieg in bei Real Sociedad: Bayern-Frauen auf dem Weg in die Champions League X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen "Bremen wird mit dem Motto hierherkommen, dass Sie nichts zu verlieren haben", sagte Straus. Der Anspruch seiner Mannschaft sei ein Sieg. Dazu müsse sie sich aber "noch steigern" und die erspielten Torchancen auch nutzen. Gegen Frankfurt gelang dem FC Bayern nur ein torloses Unentschieden, bei vielen Chancen.